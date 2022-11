Slam Dunk est de retour ! Plus de 25 ans après la fin de la série culte, le manga basket créé par Takehiko Inoue revient au goût du jour avec la sortie d’un film d’animation prévue pour début décembre : « The First Slam Dunk » ! Oh, la belle nouvelle que voilà !

Les plus anciens auront une bonne dose de nostalgie, les plus jeunes ne connaitront peut-être pas mais on va se faire une joie de les mettre à la page si besoin est. Sorti au début des années 90, Slam Dunk est la référence ultime en termes de manga basket. L’histoire est celle de Sakuragi Hanamichi, un néo-lycéen qui a tout du petit voyou au début de l’histoire. Agressif, un peu à côté de la plaque la moitié du temps, il rêve surtout de se trouver une copine mais enchaîne les râteaux. Tombé sous le charme de Haruko, il décide de s’inscrire dans le club de basket de Shohoku pour pouvoir l’impressionner, elle-même étant fan de ce sport. Une passion que lui ne partage pourtant pas. Évidemment, avec son caractère bien trempé et son côté allumé, il ne lui faudra pas longtemps pour se prendre la tête avec certains de ses coéquipiers (Rukawa notamment). Novice et fauteur de troubles à ses débuts, Sakuragi va pourtant, au fil des pages, devenir un joueur de plus en plus aguerri et fiable pour son équipe, à mesure que son intérêt pour le basket grandit. L’objectif suprême étant bien sûr d’aller chercher le titre national avec Shohoku.

31 tomes, 170 millions d’exemplaires vendus à travers le monde (ce qui le place au sein du Top 10 des mangas les plus vendus all-time), 4 films d’animation, une série de 101 épisodes, pas de doute, Slam Dunk a marqué son temps et reste encore aujourd’hui la série à suivre pour tous ceux qui sont passionnés par la balle orange. Un succès qui a traversé les époques et qui revient dans l’actualité avec la sortie d’un nouveau film : THE FIRST SLAM DUNK. Attendu le 3 décembre au Japon, le film a déjà une bande d’annonce qui devrait rappeler quelques souvenirs aux amoureux du manga.

Que sait-on de ce film à venir ? Première info importante, Takehiko Inoue, l’auteur historique de la série, sera au scénario et à la réalisation. De quoi assurer une histoire qui reste (normalement) dans la droite lignée du manga. Et l’histoire justement, de quoi ça parlera ? Si le trailer semble indiquer que tous les principaux protagonistes seront en tenue pour l’occasion, impossible de dire à l’heure actuelle quel sera le cœur du récit ou l’objectif à atteindre pour Shohoku. Le film est attendu pour le 3 décembre au Japon et aucune date n’a été communiquée pour une sortie en France pour le moment. Espérons que les fêtes de fin d’année nous offriront ce classique du basket dans nos salles obscures.

The First Slam Dunk, c’est pour bientôt et avec lui le retour de Sakuragi Hanamichi et de ses coéquipiers de Shohoku. Pour les amoureux de la première heure comme pour les nouveaux adeptes du manga, voilà une nouvelle qui risque de mettre le smile sur le visage de beaucoup de monde.

