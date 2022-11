Huit matchs au programme ce soir ? Huit raisons de s’offrir une nouvelle petite nuit blanche, et de toute façon le week-end dure trois jours alors on est super frais. Envoyez le menu, et pensez au bavoir.

# LE PROGRAMME

1h : Magic – Suns

1h : Celtics – Nuggets

1h30 : Knicks – Pistons

2h : Thunder – Raptors

2h : Spurs – Bucks

3h30 : Grizzlies – Wolves

4h : Warriors – Cavs

4h30 : Lakers – Kings

# À NE PAS MANQUER

On sait que LeBron James ne devrait pas jouer, il devrait même rater les deux prochains matchs des Lakers, on se dit que son collègue Anthony Davis pourrait également être absent car Anthony Davis est incertain de naissance, mais peu importe, un Lakers vs Kings ne se loupe pas. Sous aucun prétexte. Car il se passe toujours quelque chose dans le derby californien, car cette saison les Angelinos sont encore plus nuls que les Rois. Car on rappelle que Russell Westbrook sort du banc des Lakers, car on rappelle que Malik Monk sort de celui des Kings, car on rappelle que ce dernier évoluait l’an passé à Los Angeles et qu’il pourrait bien décider ce soir d’en coller 36 sur ses anciens teammates enfin ce qu’il en reste. Bref Lakers Kings c’est l’assurance d’un show sans équivalent en NBA, Lakers Kings c’est une odeur de paris truqués et de referees qui avalent leur sifflet, Lakers Kings c’est une inimitié éternelle mais, surtout, la promesse d’offrir du contenu au prochain Shaqtin’ a Fool. Im-man-quable.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT