Sorti sur blessure lors du derby de Los Angeles la nuit dernière, LeBron James attendait comme nous les résultats de l’IRM qu’il a passée ce jeudi. Ils viennent tout juste de tomber. Verdict : il faudra potentiellement attendre une bonne semaine avant de revoir le King sur les parquets NBA.

Si l’on en croit Shams Charania de The Athletic, LeBron a été diagnostiqué d’une contracture au niveau des adducteurs et ne devrait pas participer à la rencontre de vendredi face aux Kings à Los Angeles. Son absence probable contre Sacramento n’est pas vraiment une surprise étant donné que le Roi s’est blessé hier, la question c’est plutôt de savoir à quel moment il sera de nouveau opérationnel. Toujours selon Shams, il pourrait aussi rater la rencontre de dimanche face aux Nets, ce qui nous privera une énième fois d’un duel LeBron James – Kevin Durant.

James may miss home games Friday vs. Kings and Sunday vs. Nets, which would give him and the Lakers eight days off until the next contest (Nov. 18 vs. Pistons) to recover from foot and adductor issues. https://t.co/NSjRH7BCQh

Officiellement en « day-to-day », son statut pour le match contre Brooklyn reste à confirmer, mais LeBron et les Lakers pourraient en effet décider de faire l’impasse sur cette rencontre afin de profiter à fond des jours de repos qui viendront après. Parce que oui, la semaine prochaine, les hommes de Darvin Ham ne joueront pas avant le vendredi 18 novembre face à Detroit. Cela pourrait laisser au King une semaine complète de récupération histoire de mettre non seulement son bobo à l’aine derrière lui, mais aussi soigner son pied qui le gêne depuis quelques matchs. James l’a dit lui-même récemment, seul du repos peut calmer ses douleurs au pied.

LeBron James said that rest is the only thing that can help his left foot soreness but he’s not going to sit out for an extended period of time. He said he’s going to play tonight against the Clippers. His status for back-to-backs will be determined based on how he’s feeling.

— Jovan Buha (@jovanbuha) November 9, 2022