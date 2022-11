Auteur de 30 points lors du derby de Los Angeles perdu par les Lakers la nuit dernière, LeBron James n’a pas fini le match, la faute à une blessure à l’aine dans le quatrième quart-temps. Des précisions sur le degré de la blessure sont attendues ce jeudi, mais en attendant on ne peut pas s’empêcher de revenir quelques années en arrière quand le King s’était blessé au même endroit.

Parce que oui, quand on a vu LeBron James rejoindre les vestiaires de la Crypto.com Arena en se tenant le haut de sa jambe gauche, on a tout de suite eu des flashs du Christmas Day 2018 entre les Warriors et les Lakers. Il y a quatre ans, sur le parquet de Golden State, le King s’était également blessé à l’aine, une blessure qui l’avait obligé à rater un total de 18 matchs consécutifs, soit la plus longue absence de sa carrière.

Est-ce que la blessure subie mercredi soir par LeBron James est aussi sérieuse que celle de décembre 2018 ? C’est forcément la question qu’on se pose aujourd’hui en attendant plus de détails. C’est une question que le journaliste d’ESPN Dave McMenamin a logiquement posée au King après la rencontre.

« C’est moins grave [qu’en 2018] » a répondu LeBron juste après avoir décrit ce qu’il s’est passé sur le terrain. « Je n’ai rien fait de spécial sur l’action. Au moment où je suis retombé au sol, j’ai juste senti un petit spasme, une contracture au niveau de l’aine. Donc j’ai immédiatement dû sortir après ça. »

« Moins grave », c’est ce qu’on préfère retenir à l’heure de ces lignes, même si ce sont les examens médicaux prévus ce jeudi qui détermineront vraiment la nature de cette blessure. On croise évidemment les doigts pour que les propos de LeBron se vérifient via l’IRM à venir, mais en tout cas c’est un nouveau bobo pour James, qui avait déjà entamé la rencontre face aux Clippers ce mercredi avec un pépin au pied. Est-ce qu’à bientôt 38 balais le corps de LeBron est en train de se faire rattraper par les lois de la nature ? Après avoir repoussé les limites encore et encore, c’est bien possible et la chute que connaît James au niveau de son efficacité offensive (46% au tir, seulement 24% à 3-points) en ce début de saison va également dans ce sens. Bon, sa production globale – 25 points, 9 rebonds, 7 passes de moyenne – reste quand même très sérieuse et on a appris au fil des années à ne jamais l’enterrer, néanmoins le Roi paraît clairement moins indestructible que par le passé. Encore plus au vu des résultats pathétiques des Lakers sur ce début de saison (2 victoires – 9 défaites).

Combien de temps faudra-t-il à LeBron James pour se remettre de cette blessure ? Est-ce que c’est bien moins grave qu’en 2018 ? Sera-t-il de retour rapidement ? Autant de questions qui demandent des réponses rapides. Gardez bien vos notifs activées, ça devrait tomber dans la soirée ou la nuit prochaine.

Source texte : ESPN / Conférence de presse d’après-match