DeMarcus Cousins a disparu des parquets. Après une demi-saison correcte à Denver l’an passé, personne ne lui a proposé de contrat à l’intersaison. Mais évidemment on pense toujours un peu à lui, et la possibilité de le voir faire son retour à Sacramento commence à faire surface…

Il en faut parfois peu pour lancer une rumeur. Des bruits de couloir, un membre d’une organisation qui parle un peu trop, des sources pas forcément recoupées et hop, voilà qu’on nous dit que Donovan Mitchell va filer à New York alors qu’il atterrit à Cleveland. Dans le cas de DeMarcus Cousins, le bruit n’est pas très fort non plus, mais la source est sûre, puisque c’est lui-même. En effet, Boogie Cousins aimerait aider les Kings à retrouver les Playoffs, c’est lui qui le dit en réponse à un tweet de Carmichael Dave (journaliste de Sacramento). On peut se demander comment il va s’y prendre, après tout il n’a pas réussi à le faire en tant que franchise player, ça risque d’être compliqué en tant que remplaçant. Mais là n’est pas l’important : une réponse à un tweet suffit, et voilà qu’on se prend à rêver de voir l’ancienne star de Sacramento revenir au bercail.

Boogie Cousins comeback in Sactown? He’s open to it 👀 pic.twitter.com/XkQTbgzDYI — The Athletic NBA (@TheAthleticNBA) November 9, 2022

La perspective de revoir le Boogie dans la ville qu’il aime nous met un peu la larme à l’œil. Pour rappel, c’était il y a déjà cinq ans… ce que le temps passe vite… il a été transféré un soir de All-Star Game et l’a appris en direct en pleine conférence d’après-match. Après six saisons et demie à Sacramento, c’était l’heure du départ forcé pour DeMarcus Cousins. Une décision difficile à vivre pour lui, comme il l’avait dit et montré quelques jours plus tard, à tête reposée. Déjà une séquence coupage d’oignon à l’époque, qu’est-ce que ça sera s’il renfile le maillot violet cette saison ? En tout cas, le voilà prêt à revenir dans la franchise qui l’a vu grandir.

Et sportivement, ça donnerait quoi ? Eh bien, à vrai dire, ça pourrait fonctionner. Parce qu’à l’intérieur, derrière Domantas Sabonis, il n’y a vraiment pas grand monde. Et ça se voit dans les statistiques. Malgré la présence de Sabo et un De’Aaron Fox qui adore pénétrer, les Kings ne sont que 15e au nombre de points inscrits dans la raquette cette saison. Pire, bien pire même, ils sont 27e au rebond, dont avant-derniers aux rebonds offensifs, bref ça fait peu de deuxièmes chances. DeMarcus Cousins pourrait ainsi venir marquer quelques points qui manquent cruellement aux Kings et même s’il ne révolutionnera pas cette équipe en cas d’arrivée, ça permettrait de boucler la boucle.

Les Sacramento Kings n’ont pas goûté aux Playoffs depuis 2006. Ça fait 16 ans et c’est évidemment la plus longue série en cours dans la Ligue. DeMarcus Cousins aimerait donc aider à arrêter tout ça. Et si son appel du pied était entendu, ça pourrait faire couler quelques larmes.

Source texte : DeMarcus Cousins