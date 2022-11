Adversaires sur le parquet hier soir lors du derby de Los Angeles, LeBron James et Paul George ont souvent été associés depuis leurs premières confrontations à Miami et Indiana. Mais ils n’ont jamais été coéquipiers, et pourtant c’est pas faute d’avoir essayé. En juin 2017, PG est effectivement passé à deux doigts de rejoindre le King à Cleveland…

Si vous aimez les « What-if » et autres scénarios alternatifs, la story qui va suivre – initialement racontée par Brian Windhorst d’ESPN – devrait vous plaire.

Nous sommes donc à l’été 2017. Les Cavaliers viennent de perdre leur statut de champion NBA après leur défaite en Finales face aux intouchables Warriors de Stephen Curry, Kevin Durant, Klay Thompson et Draymond Green. Cleveland cherche forcément des solutions pour entourer encore mieux le duo de superstars LeBron James – Kyrie Irving, afin d’essayer de rivaliser avec le monstre californien qui semble destiné à tout rafler sur son passage lors des années à venir. De plus, le King est en passe de devenir agent libre en 2018, donc la franchise de l’Ohio veut faire le maximum pour le convaincre de rester.

Dans le même temps, du côté de l’Indiana, l’ailier All-Star Paul George – considéré comme l’un des meilleurs two-way players de la NBA – est en instance de départ. Frustré par le manque de résultats des Pacers, il voit son avenir ailleurs et notamment à Cleveland, l’équipe qui a éliminé la bande à PG au premier tour des Playoffs 2017.

La prochaine étape, vous pouvez l’imaginer. Alors que Paul George est sur le point d’entrer dans la dernière année de son contrat, la franchise de l’Indiana accepte sa demande de trade et commence à négocier avec Cleveland pour un potentiel transfert. Mais contrairement à de nombreux « What-if » qui sont basés sur de simples rumeurs et divers fantasmes, là c’est vraiment du sérieux. En effet, si l’on en croit Brian Windhorst, un échange à trois se met véritablement en place entre Cleveland, Indiana et Denver. La structure du deal ? La voici.

Cleveland lâche Kevin Love et du capital draft pour obtenir Paul George

Indiana reçoit Gary Harris, des jeunes joueurs et des picks de draft

Denver reçoit Kevin Love

D’après ESPN, une conférence téléphonique entre les dirigeants des trois franchises est même prévue pour finaliser ce transfert et ainsi permettre la création d’un tout nouveau Big Three LeBron – Kyrie – George, sans doute mieux équipé pour concurrencer les Warriors version Kevin Durant.

Du coup, qu’est-ce qui a fait capoter la transaction ? « Pour plusieurs raisons, le deal est tombé à l’eau au moment d’obtenir les dernières validations de la part des propriétaires » indique Windhorst, sans apporter plus de précisions. Mystère donc. Ce qu’on sait par contre, c’est que le proprio des Cavaliers Dan Gilbert avait visiblement bien le seum à l’époque, déclarant que les Pacers « auraient pu avoir bien mieux que ce qu’ils ont obtenu ».

Pour rappel, Paul George a finalement été transféré le même été à Oklahoma City contre Victor Oladipo et Domantas Sabonis. PG prolongera ensuite au Thunder pour réaliser la meilleure saison de sa carrière en 2018-19 (3e au MVP), tandis que LeBron James – esseulé après le transfert de Kyrie Irving vers Boston en août 2017 – emmènera Cleveland jusqu’en Finales NBA pour se prendre un méchant sweep de la part de ces maudits Warriors. À l’été 2018, le King finira par quitter l’Ohio une deuxième fois pour rejoindre le soleil de Los Angeles en tant qu’agent libre.

Un Big Three LeBron James – Paul George – Kyrie Irving aurait-il pu concurrencer la dynastie Warriors ? On ne le saura jamais, mais on aurait clairement voulu voir ça.

