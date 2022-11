LaMelo Ball ne terrorise pas encore les parquets de NBA cette saison à cause d’une cheville qui siffle, mais le prodige risque bien de faire trembler quelques comptes bancaires avec la MB.02, sa deuxième signature shoe signée Puma. On sort la loupe et on analyse !

Qu’on l’aime ou non, LaMelo Ball est un joueur spécial, à la fois sur le terrain, mais aussi en dehors. Brillant balle en main avec une dernière saison qui lui a ouvert les portes du All-Star Game, le leader des Hornets est aussi capable de se démarquer par des outfits plus que particuliers… Flashy en coulisses donc, LaMelo l’est aussi sur les parquets, par son jeu, sa tignasse, mais aussi ses pompes. Sa première signature shoe avec Puma en avait ravi plus d’un et la paire avait fleuri sur les terrains de basket du monde entier… oui même le dimanche matin à Saint-Sylvestre-les-Oies. Un an plus tard, pour ce second opus, la marque féline part sur les mêmes bases avec un coloris qui claque et qui nous rappelle un peu sa grande sœur. C’est d’ailleurs le joueur lui-même qui a choisi la couleur.

La MB.02 ne passe pas inaperçue avec ses ailes ou ses flammes façon tuning omniprésentes qui ornent une bonne partie d’un modèle en monomesh alliant maintien et légèreté. En plus de son aspect visuel sympatoche, la paire est dotée d’une technologie à la pointe. Pour coller au mieux aux qualités de son prodige, Puma a travaillé sur l’amorti avec une semelle intermédiaire en mousse Nitro, qui favorisera ceux qui ont de la dynamite dans les mollets, à l’image du Rookie de l’Année 2021. L’adhérence est assurée par un caoutchouc antidérapant qui évitera à LaMelo et ses adeptes de se retrouver les quatre fers en l’air. La paire se veut unique et le revendique avec notamment l’inscription « 1 of 1″. La MB.02 est donc une évolution poussée de la première signature shoe du fiston Ball. Cette production est un nouveau pari pour la firme allemande qui est en pleine reconquête de la balle orange depuis quelques années. Visiblement, la relation entre Puma et le natif de Californie est au beau fixe puisque la conception de ce nouveau produit de la game MB est à l’initiative de LaMelo, qui semble être plus doué que son cher papa pour imaginer des chaussures. Une liberté qui fait bien plaisir au principal intéressé :

« Travailler avec PUMA pour concevoir la deuxième version de ma chaussure signature est quelque chose dont je suis incroyablement fier. Lors de la création de la MB.02, nous avons fait passer la conception et le design au niveau supérieur pour refléter mon style avec les flammes, les graphiques RARE et 1of1 ainsi que les couleurs vives. Je suis ravi de voir les fans découvrir la gamme MB d’une nouvelle manière avec le lancement de la MB.02. »

Avant de confirmer sur le parquet, LaMelo Ball va tenter d’affirmer sa montée en puissance dans le monde de la NBA en dévoilant sa deuxième paire de pompes. Pas de grand chamboulement avec une MB.02 qui rappelle son aînée, mais la recette pourrait bien fonctionner à nouveau pour le fils prodige et la firme allemande. Attendez-vous à voir ces « ovnis » aux pieds d’un paquet de vos potes ou de vos adversaires dans les prochains mois.

Pour porter les chaussures de LaMelo Ball avant lui, c’est juste ici !

Maillot blanc ou bleu, chaussures orange vif, il sera bien facile de repérer le plus jeune de la fratrie Ball lorsqu’il aura soigné sa cheville. Un retour qui sera déterminant pour les Hornets… mais aussi pour les Top 10 NBA. Si son style et sa personnalité sautent aux yeux, ce sont surtout les qualités du meneur de 21 berges qui font sa renommée.

Source : Puma