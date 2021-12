LaMelo Ball sort sa première signature shoes : la MB.01, PUMA annonce son grand retour sur la scène basket avec l’OVNI des Hornets en égérie

Ce n’était qu’une question de temps, c’est donc désormais officiel : LaMelo Ball sort sa première paire de signature shoes aujourd’hui avec la MB.01. Le Rookie de l’année en titre débarque ainsi dans le monde des grands de la chaussure, et c’est PUMA qui peut bomber le torse sur le marché des basketteurs en présentant les shoes du patron des Hornets. On fait le tour de la MB.01 ci-dessous.

Qui pensait une seule seconde qu’un joueur aussi marketable et tendance que LaMelo Ball n’aurait pas sa propre chaussure ?

Biberonné par sa famille et mis en avant notamment son père LaVar, le jeune LaMelo était pourtant loin de la hype de son frère initialement puisque c’est Lonzo Ball qui était au coeur des préoccupations des fans de basket. Lakers ou pas Lakers, top pick de Draft ou pas top pick de Draft, la découverte de la famille Ball se faisait avant tout par le biais de deux hommes, LaVar et Lonzo. Cependant, s’il y en a bien un qui faisait son petit trou dans son coin et montrait qu’il n’était pas vraiment comme les autres, c’était LaMelo Ball. Avec des tirs pris du milieu du terrain au lycée en pointant la ligne médiane du doigt, avec sa touffe de cheveux en pagaille et son grand sourire, le petiot de la fratrie faisait tiquer rapidement pas mal de monde. On aime, on aime pas, mais on ne peut pas éviter le phénomène. Étonnamment, on peut dire que les planètes se sont alignées à ce moment-là car pendant que LaMelo faisait du bruit en 2018, c’est PUMA qui essayait de se faire une place sur le marché du basketball la même année en retournant avec ambition dans le monde des joueurs de balle orange.

Et quasiment quatre ans plus tard, nous y sommes.

C’est ce jeudi 16 décembre que PUMA met en vente la toute première paire de signature shoes de LaMelo Ball, la MB.01, avec un slogan clair : NOT FROM HERE.

Il faut dire que le gamin ne vient pas vraiment du coin, et qu’il aime en jouer.

Avec ses posts non-conformistes sur les réseaux à base d’emojis soucoupe volante, ses passes de l’autre bout du terrain à une main, ses tirs de 10 mètres sur une jambe et ses initiatives culottées dans les matchs serrés, difficile de dire que LaMelo est le genre de joueur qu’on croise tous les jours. Au contraire même. Et c’est là-dessus que le phénomène, main dans la main avec PUMA, a voulu mettre l’accent. Mettre le jeune Ball dans une case et vouloir lui imposer d’être « comme les autres« , ce n’est pas la meilleure des idées. Et son parcours, de base, n’est pas comme les autres. On oublie un peu trop souvent que LaMelo a joué en Australie et pas en NCAA avant de débarquer en NBA. On oublie un peu trop souvent que LaMelo est passé par la Lituanie et qu’il s’est tapé des mois bien sombres médiatiquement avant de régaler la planète basket et les fans des Hornets. On oublie même qu’il était le plus petit des trois frères Ball, le plus rigolo et moins pris au sérieux, alors qu’aujourd’hui celui qui est le plus proche du statut de All-Star en NBA, c’est bien lui. Il y a donc une sorte de revanche prise par LaMelo, mais à sa manière. Donc pas comme les autres.

Et c’est dans ce même sens que le travail autour de la chaussure du kid s’est tourné. La MB.01 a été conçue par LaMelo lui-même, qui a incorporé son style dans toute la chaussure, avec des choix de couleurs bien audacieux (premier coloris rouge, d’autres potentiellement à venir) et des détails aussi uniques que complexes tout autour de la pompe. On retrouve notamment des contours de flammes qui descendent du col de la cheville, et qui s’alignent comme par hasard avec le célèbre tatouage SKY IS THE LIMIT de LaMelo à la cheville. Pas bête, hein ? La languette de la chaussure comprend également la mention « NOT FROM HERE » de LaMelo et la semelle extérieure met en évidence le mot « RARE« , car oui on parle bien d’un talent rare ici.

« Je suis très heureux de lancer officiellement ma première chaussure signature avec PUMA. C’est fou de voir ma vision prendre vie avec la MB.01. Le processus de conception a été très collaboratif, incorporant mon style et des détails uniques comme les flammes de la fusée. Je suis impatient de les porter sur le terrain cette saison ».

Pour LaMelo, c’est donc une grande entrée dans le monde des géants du basket et de la basket, ceux qui ont suffisamment de potentiel et de popularité pour avoir leur propre chaussure aussi tôt dans leur carrière. Pour PUMA, c’est un vrai pari mais c’est aussi un coup de poing donné sur la table, après plusieurs années d’hibernation. On connaissait les mythiques paires de Walt « Clyde » Frazier et de Ralph Sampson, mais qu’y avait-il d’autre de la marque au félin pour les fans de basket ? Avec la MB.01, PUMA HOOPS signe son retour dans le paysage des pompes de basketteurs et espère bien voir LaMelo continuer ses dingueries avec les Hornets pour s’installer sur la durée.

Mais alors sont-elles disponibles ces MB.01 ? Et bien vous pouvez aller check la paire dès maintenant :

En attendant de voir ce que LaMelo Ball va donner de retour sur les parquets, le phénomène des Hornets débarque avec la MB.01 et espère accentuer encore plus une phrase qui devrait le suivre pendant longtemps : que vous l’aimiez ou pas, il n’est tout simplement pas comme les autres.