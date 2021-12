Isaiah Thomas fait fort pour ses débuts en G League : 42 points au calme, histoire de rappeler aux franchises NBA qu’il est toujours là

Isaiah Thomas a joué pour la dernière fois dans un match NBA en avril 2021 avec les Pelicans, et se bat depuis pour trouver une nouvelle maison dans la Grande Ligue. Pas loin de signer avec les Lakers il y a quelques mois, I.T. a finalement rejoint la G League et pour ses débuts avec le Grand Rapids Gold (équipe affiliée aux Denver Nuggets), il a rappelé à tout le monde qu’il possédait encore de beaux restes.

Isaiah Thomas a évidemment continué à s’entraîner depuis son passage à la Nouvelle-Orléans et s’est même illustré récemment à travers une belle performance avec Team USA lors des éliminatoires pour la Coupe du monde FIBA 2023. Tout ça dans un « but ultime » comme il l’a indiqué récemment à The Athletic : revenir dans la Grande Ligue. L’ancien meneur des Celtics n’a effectivement pas abandonné l’idée de rejoindre de nouveau un roster NBA et pour ses débuts avec le Gold en G League, Isaiah Thomas s’est déchainé : 42 points, 6 rebonds et 8 passes pour un 16/30 aux tirs dont cinq shoots du parking. Son équipe s’est cependant inclinée 131-127 malgré la performance de haut standing d’Isaiah. Le Little Guy aura encore le temps de se faire remarquer dans cette période particulière en G League, en plein dans son Showcase 2021, un tournoi ayant débuté le 5 novembre dernier où chaque équipe joue 14 matchs. Pour info, les huit meilleures s’affronteront du 19 au 22 décembre dans une compétition à élimination directe nommée le NBA G League Winter Showcase, pendant que les autres joueront deux matchs supplémentaires en marge de tout ça. La team d’IT possède aujourd’hui un bilan de 5 victoires – 6 défaites et devra donc se contenter des matchs sans véritable enjeu, mais on sait qu’Isaiah va essayer d’utiliser chaque opportunité pour se montrer. Avec cette première grosse perf’ et plusieurs équipes NBA qui subissent des pertes conséquentes face à la vague de contamination COVID, Isaiah Thomas pourrait pourquoi pas recevoir une bonne nouvelle.

Isaiah Thomas was nothing short of AMAZING tonight. 🙏 @isaiahthomas 42 points | 8 assists | 6 rebounds | 5 3PT pic.twitter.com/qBO1IelI0f — NBA G League (@nbagleague) December 16, 2021

Par ailleurs, d’autres joueurs ayant connu la NBA se sont également illustrés de belle manière tel que le coéquipier de I.T., Lance Stephenson, avec un triple-double à hauteur de 18 points, 15 rebonds et 10 passes. Le jeune pivot Goga Bitadze a lui inscrit 38 points, 5 passes et 14 rebonds pour Fort Wayne, qui justement était l’adversaire de Thomas. Chez le Blue d’Oklahoma City où évolue notamment Théo Maledon, Melvin Frazier Jr. a brillé avec 27 points en 27 minutes et une belle efficacité (10/16 aux tirs), tandis que Maledon a terminé avec 16 points, 14 rebonds, 4 passes et 3 interceptions. Pour la petite anecdote, les Windy City Bulls ont annulé le match de vendredi contre le Grand Rapids Gold justement, en raison des protocoles sanitaires de la Ligue. Isaiah Thomas devra donc patienter un peu avant d’affoler à nouveau les compteurs.

Face à la vague de COVID qui touche la NBA, un GM pourrait se souvenir d’Isaiah Thomas et ses dix ans de carrière durant lesquelles il a récolté en moyenne 18,1 points, 4,9 passes décisives et 2,4 rebonds avec une superbe année 2017, où il a terminé cinquième du vote MVP avec une belle moyenne 28,9 points par match. Keep going little guy !