Fin de saison pour Scoot Henderson : le prospect a assez montré en G League, rendez-vous à la Draft !

C’est un rapatriement tout ce qu’il y a de moins sportif sur la planète basket. Après 23 matchs disputés cette saison en G League, Scoot Henderson raccroche déjà les sneakers en prévision de la prochaine draft. Eh, c’est pas notre Victor Wembanyama qui ferait ça.

Sauf gros run sur les cinq derniers matchs, l’Ignite Team restera au garage après le 25 mars prochain. Une 10e place à l’Ouest synonyme de vacances anticipées, alors que la qualification en Playoffs concerne les six premières équipes de chaque conférence. Sur le plan comptable, ce n’est pas encore mort. Il faudrait pour cela que l’équipe entraînée par Jason Hart remporte ses cinq derniers matchs – et que la concurrence se vautre. Mais l’info centrale de ce papier nous montre que c’est quand même un peu mort. D’après Jonathan Givony de ESPN, Scoot Henderson a été écarté de l’Ignite Team jusqu’à la fin de saison. Un direct Instagram avec une bouteille à la main ? Non, juste la carte sécurité en prévision de la prochaine draft. Inutile de se blesser et de perdre son statut de second choix dans les mocks pour une fin de saison qui ne compte pas. Surtout qu’en 23 matchs contre des professionnels, Scoot Henderson a laissé de belles images dans les têtes des observateurs : 17.8 points à 45% au tir dont 33% du parking, 4.9 rebonds, 4.3 assists, 1.6 assist et “seulement” 2.2 ballons perdus par match. C’est propre et – au vu du gabarit – ça annonce une très grande carrière à l’échelon supérieur. Dans un monde où Mr. Wembanyama n’a pas rencontré Mme. Wembanyama, on est sur un gros – très gros – first pick.