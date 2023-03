Plus que 26 jours avant la fin de la saison régulière, on accélère encore et toujours avec huit matchs au programme ce soir, dont au moins deux ou trois gros chocs qui pourraient vous intéresser. On fait le tour ?

# LE PROGRAMME

0h : Wizards – Pistons

Wizards – Pistons 0h : Hornets – Cavs

Hornets – Cavs 0h30 : Raptors – Nuggets

Raptors – Nuggets 1h : Pelicans – Lakers

Pelicans – Lakers 1h : Thunder – Nets (en direct et en VO sur beIN Sports 4)

Thunder – Nets 1h : Spurs – Magic

Spurs – Magic 3h : Blazers – Knicks

Blazers – Knicks 3h : Suns – Bucks (en direct sur beIN Sports 1)

# À NE PAS MANQUER

Pelicans – Lakers. Ce ne sera peut-être pas le plus beau match de basket de l’histoire, mais en terme d’enjeu et de transpiration on part tout droit vers un must see. Toutes deux empêtrées dans un incroyable mouchoir de poche à l’Ouest, les franchises de Californie et de Louisiane vont vivre une fin de saison en respirant avec une paille et la confrontation de ce soir dans le bayou est la première étape de la dernière ligne droite. La connexion entre Lakers et Pels est réelle depuis le trade d’Anthony Davis, les deux équipes sont ambitieuses bien que moyennement loties actuellement et le match de cette nuit s’annonce donc bien vénère entre D’Angelo Russell et Anthony Davis d’un côté et Brandon Ingram, C.J. McCollum et les jeunes Pels de l’autre. Un favori ?

# À SUIVRE ÉGALEMENT