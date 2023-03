NBA – le récap du jour : Gary Payton II réévalué dans dix jours, les Warriors rongent leur frein

Place au récap de la journée made in TrashTalk ! Tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

CE QUE VOUS POUVEZ LIRE SUR TRASHTALK DEPUIS CE MATIN

D’AUTRES INFOS QUI VOUS RAVIRONT PEUT-ÊTRE (OU PAS)

Le Jazz et Kris Dunn se sont mis d’accord pour un deal jusqu’à la fin de saison. Ça nous en touche une et l’autre ne bouge toujours pas. (Source : Shams Charania)

Damon Stoudamire, assistant coach des Celtics, va devenir l’entraîneur en chef de Georgia Tech. Parce qu’un premier rôle en NCAA vaut bien plus qu’un second rôle en NBA. (Source : Adrian Wojnarowski)

Agent libre cet été, D’Angelo Russell veut être « le meneur du futur des Lakers ». Comme une envie de rester là où tout a commencé. (Source : Adrian Wojnarowski)

Gary Payton II progresse dans son rétablissement et sera réévalué dans dix jours, ont annoncé les Warriors.

SUR NOS AUTRES RÉSEAUX

LE PROGRAMME DE LA NUIT