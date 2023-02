Place au récap de la journée made in TrashTalk ! Tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

Russell Westbrook va rencontrer Paul George et Kawhi Leonard. De quoi lui donner envie de signer avec les Clippers ? (source : The Athletic)

Adam Silver a expliqué que la NBA ne communique pas concernant les sanctions attribuées aux arbitres. (source : Yahoo Sports)

Wyc Grousbeck, l’actionnaire majoritaire des Celtics, a indiqué à Jaylen Brown qu’il n’aurait jamais été échangé contre Kevin Durant lors de la trade deadline. (source : Bleacher Report)

Rising Stars Challenge : à partir de 3h du matin sur BeIN Sports 1