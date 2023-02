Comme ces dernières années, les rosters des deux équipes du All-Star Game seront formés à travers une draft gérée par deux capitaines, à savoir LeBron James et Giannis Antetokounmpo. Mais il y a tout de même quelques innovations cette année : cette Draft du ASG se déroulera juste avant le match, et les remplaçants seront choisis avant les titulaires. On vous explique pourquoi.

Peut-être que durant sa jeunesse, Adam Silver était ce petit garçon tout le temps choisi en dernier durant les cours d’EPS ou les parties de gendarmes & voleurs à la récré, provoquant ainsi un grand sentiment de solitude. Parce que c’est exactement ce que le commissionnaire de la NBA veut éviter au moment de la Draft du prochain All-Star Game.

D’après TNT, les deux capitaines – LeBron et Giannis – choisiront d’abord parmi les 14 remplaçants, avant de faire leur sélection parmi les 8 titulaires. Ainsi, selon la théorie de Silver, on ne parlera pas du joueur qui aurait été sélectionné en tout dernier parmi les 24 All-Stars.

The NBA is looking to avoid a ‘last picked’ situation in the NBA All-Star draft this year, per TNT

NBA All-Star captains will now pick reserve players first, then will pick the starters right after. pic.twitter.com/Brz8eZuc8X

