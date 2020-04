La Draft devrait avoir lieu après la saison, quoi qu’il arrive : il va falloir attendre un peu avant de voir Killian Hayes en premier choix

À l’heure où l’on écrit ces lignes, la Draft 2020 est toujours programmée pour le 25 juin mais cette date devrait changer si la saison venait à reprendre (on a l’habitude de cette phrase maintenant). En tout cas, saison décalée ou annulée, elle se déroulera après la fin de la campagne.

Adrian Wojnarowski a eu l’occasion de s’exprimer à ce sujet avec l’équipe de The Boardroom, le média créé par Kevin Durant. Dans cet entretien avec Jay Williams, le Woj explique pourquoi il est impossible de maintenir la date actuelle de la Draft.

Pas faux. Les équipes qualifiées en Playoffs ne pourront pas monter de trades pour gratter des places dans la Draft étant donné que leur roster devra rester le même jusqu’à la fin de leur campagne. Une situation qui devrait obliger l’Association à procéder à un report de l’événement afin de ne pas pénaliser les équipes disputant la postseason, à moins que la saison soit annulée d’ici au 25 juin, un scénario qui pourrait permettre à la Draft d’être maintenue.

Les prospects qui se sont présentés à la Draft 2020 sont forcément dans le flou, car ils n’ont pas d’informations claires et précises à propos du report éventuel du plus beau jour de leur vie. Pas idéal pour les jeunots qui veulent se préparer pour leur prochain chapitre, qu’il se passe en NBA, à l’étranger ou même s’ils retournent à l’université. L’incertitude règne évidemment chez les futurs rookies, mais au moins ils auront une raison supplémentaire pour se souvenir de leur Draft.

Tous les événements sportifs actuels sont chamboulés à cause de ce virus qui sévit dans le monde. Les ligues de chaque sport, dont la NBA, sont impactées et de nombreuses dates doivent être revues. C’est le cas pour la Draft 2020, qui n’aura probablement pas lieu le 25 juin et qui pourrait être reportée jusqu’en septembre si la saison 2019-20 se termine pendant l’été, comme Adam Silver le souhaite.

Nous risquons d’assister à une Draft bien tardive cette année, une situation qui paraît inévitable si la NBA reprend à un moment donné. Les futurs candidats devront donc s’armer de patience avant de se faire appeler (ou pas) par Adam Silver.

