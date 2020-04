NBA Review 2019-20 : les Memphis Grizzlies ! Apéro TrashTalk

Chose promise, chose due. La saison NBA historiquement raccourcie (peut-être même déjà terminée) et la France entrant au 17 mars dans une période assez étrange de son histoire, il fallait donc pour TrashTalk trouver un moyen de refaire sourire un peu la communauté, de lui donner un peu à manger. Bim, bam, boum, voici donc les… 30 reviews en 30 jours, petite sœur de la série préférée de ta série préférée et qui vous fera passer un chouïa le temps du 17 mars au 15 avril. Et comme le confinement l’impose ? On fait ça par Skype, tout simplement.

Dans la famille des reconstructions ultra-excitantes et bien réalisées, on demande Memphis ! Oui, c’est chez les Grizzlies que nous allons aujourd’hui, pour parler de ce formidable projet qui est en train de prendre place dans le Tennessee. Avec un remaniement total de la franchise ces derniers mois, les oursons ont posé des bases prometteuses et les résultats l’ont montré dès la première année de Taylor Jenkins sur place. Avec Ja Morant, Jaren Jackson Jr et tant d’autres, l’entraîneur de Memphis a de quoi se frotter l’épaule et apprécier le travail accompli. Mais comment faire pour passer un cap ? Que faut-il à ce groupe pour continuer dans la bonne voie ? On parle d’une belle aventure d’un an ou d’un vrai concept qui ira loin dans quelques temps ? Début de réponses dans la review du jour.

Allez, vous connaissez la chanson et ça bouge pas : on s’installe avec binouzes et cacahuètes si vous avez réussi à en trouver chez Carrefour, et nous on expérimente sans plus attendre notre nouveau mode de fonctionnement : l’apéro… à distance.