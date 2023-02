Si on parle beaucoup de Russell Westbrook sur le marché du buyout, Kevin Love est également un grand nom à surveiller. Celui qui devrait bientôt être libéré par les Cavaliers intéresse notamment la franchise de Phoenix, qui compte bien s’incruster dans ce dossier.

Les Suns n’ont visiblement pas terminé leur petit marché. Après avoir enflammé la NBA Trade Deadline en recrutant Kevin Durant et ajouté des joueurs de complément comme Darius Bazley et Terrence Ross à leur roster, les Cactus garderaient donc un œil sur Kevin Love, qui négocie actuellement un buyout avec Cleveland. C’est Brian Windhorst d’ESPN qui nous informe.

“Il faut surveiller les Phoenix Suns. Ils se sont renseignés sur Kevin au cours des 24 dernières heures et n’oubliez pas, James Jones – le président des opérations basket – était un coéquipier de Love en 2016 chez les Cavaliers quand ils ont remporté le titre. Ces Suns nouvelle version ont une place de libre dans leur effectif, ils ont de l’argent pour payer un agent libre, donc il faut surveiller cette équipe.”

En transférant Mikal Bridges, Cam Johnson et Jae Crowder dans le blockbuster ayant amené Kevin Durant dans l’Arizona, les Suns sont conscients qu’ils ont besoin de recruter pour améliorer leur profondeur d’effectif et savent que leur fenêtre de tir pour remporter le titre, c’est maintenant. Un joueur comme Kevin Love, qui possède une bague de champion et dont l’expérience peut s’avérer précieuse, est typiquement le genre de profil que peut rechercher un contender comme Phoenix dans l’optique de se renforcer pour la fin de saison.

Les qualités de Love, on les connaît : intérieur shooteur capable de sanctionner de loin, très bon rebondeur, sait passer la balle et scorer au poste. Certes, sa saison 2022-23 (8,5 points et 7 rebonds de moyenne à 35% de loin) est bien moins accomplie que la précédente où il s’était transformé en sixième homme de luxe pour les Cavaliers, mais Kevin Amour a encore des restes qui pourraient satisfaire le coach Monty Williams.

Outre Phoenix, le Miami Heat pourrait également se positionner sur le dossier, tout comme les Los Angeles Lakers où Love retrouverait LeBron James ainsi que la ville dans laquelle il a passé son cursus universitaire. Affaire à suivre donc.

