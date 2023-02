Le All-Star Weekend débute aujourd’hui avec le match annuel des petits jeunes. Les meilleurs rookies, sophomores et joueurs de G League s’affrontent cette nuit dans un mini-tournoi. Date, déroulement, équipes : le mode d’emploi du Rising Stars Challenge, c’est ici !

C’est le grand jour ! Les meilleurs rookies, sophomores et futurs NBAers vont venir ce soir montrer leur talent lors du Rising Stars Challenge. Initialement, ce match était devenu une rencontre barbante entre les premiers et les deuxièmes années, mais le système du match a évolué depuis 2 ans. Il est désormais basé sur un système d’Elam Ending (un certain nombre de points à atteindre), les jeunes cracks sont répartis dans quatre équipes distinctes, et à la suite d’un tirage au sort, s’affrontent en demi-finale. L’équipe qui inscrit 40 points en premier est qualifiée, et rejoint l’autre équipe en finale, qui sera couronnée sur un match où 25 points seront nécessaires.

Les équipes ont été dévoilées depuis plusieurs jours : Les coachs, Joakim Noah, Pau Gasol, Deron Williams et Jason Terry ont effectué leur draft et choisi leurs joueurs.

Pour la team Joakim : Jalen Duren (Pistons), Josh Giddey (Thunder), Quentin Grimes (Knicks), Evan Mobley (Cavaliers), Jabari Smith Jr. (Rockets), Jeremy Sochan (Spurs) et Jalen Williams (Thunder).

Pour la Team Deron : Jalen Green (Rockets), AJ Griffin (Hawks), Bones Hyland (Nuggets) Walker Kessler (Jazz), Trey Murphy III (Pelicans), Alperen Sengun (Rockets) et Franz Wagner (Magic).

Pour la Team Pau : Jose Alvarado (Pelicans), Paolo Banchero (Magic), Scottie Barnes (Raptors), Jaden Ivey (Pistons), Benedict Mathurin (Pacers), Keegan Murray (Kings) et Andrew Nembhard (Pacers).

Jason Terry sera, comme prévu, à la tête d’une équipe composée des meilleurs éléments de G League, formée de Scoot Henderson, Mojave King, Kenneth Lofton Jr, Leonard Miller, Mac MacClung (Sixers) Scottie Pippen Jr. et du Français Sidy Cissoko.

Les hostilités débuteront cette nuit à 3h du matin, avec le match Pau contre Deron. Viendra ensuite le tour de l’équipe Joakim contre celle de Jason. L’année dernière, les matchs étaient assez serrés, et la défense était au rendez-vous (si si !) au point où aucune rencontre ne s’était fini avec un écart de plus de 4 points. l’équipe de Rick Barry avait remporté l’événement, récompensant Cade Cunningham du trophée de MVP. On espère revoir du spectacle cette année, dans un format encore plus dynamique avec la réduction du target score de 50 à 40.

Source : NBA