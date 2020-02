Rising Stars Challenge : comme prévu ce ne fut pas un match de basket, mais comme prévu on ne s’est pas (trop) ennuyé

C’est à 3h du matin que ce All-Star Weekend rentrait dans le vif du sujet, avec la confrontation entre les meilleurs joueurs de première et deuxième année NBA, les rookies et les sophomores comme disent nos cousins cainris. D’un côté la Team USA, de l’autre les internationaux, et un apéritif qui s’annonçait as usual comme une démo de tomars et de paniers longue distance. Pas de surprise de ce côté là, même si on aurait quand même aimé voir Nicolo Melli tenter un rider.

Pau Gasol et Sue Bird lançaient tout d’abord la soirée et le week-end, avec une pensée à voix haute évidente pour Kobe Bryant, préambule de deux jours qui s’annoncent spectaculaires mais aussi lourds en émotion. Puis le match pouvait commencer, avec d’un côté des américains en orange et de l’autre des internationaux en violet, bienvenue à tous à ce scrimmage des Phoenix Suns. On notera qu’au bout de trente secondes seulement Xavier Vaution lâchera en direct un bon gros si ça commence comme ça ça va pas le faire après une demi-douzaine de tirs du parking dans la première minute, mais en même temps si vous vouliez voir un match de basket il fallait vous brancher sur RMC Sports. Le « match » ? Comme prévu donc, une succession de highlights ou de « tentatives de », avec un match dans le match fort sympathique entre Luka Doncic et Trae Young, et un score équilibré pendant les trois quarts de la soirée. Shai Gilgeous-Alexander, R.J. Barrett et Brandon Clarke nous font tout d’abord regretter l’absence du Canada aux prochains J.O., Zion Williamson débarque ensuite avec quelques alley-oops zionesques et un… cercle abîmé, bref tout le monde danse le mia jusqu’à ce que la soirée vacille, un écart au quatrième quart-temps et tout le monde s’éparpille.

Entre temps Luka Doncic aura signé le panier de la soirée au buzzer de la mi-temps, de sa propre partie de terrain et avec la planche, les remplaçants cainris Eric Paschall, Devonte’ Graham, Collin Sextoy et surtout Miles Bridges auront participé à faire gonfler l’écart car, oui, ce sont bien les partenaires du futur ROY Ja Morant qui colleront un impressionnant 80-50 à la Team World et qui s’imposeront au final 151-131, après une dernière minute sous le signe de Zion Williamson, lequel s’offrait devant un United Center aux anges et des collègues morts de rire un petit Slam Dunk Contest (raté) perso. Un Zion qui n’aura d’ailleurs peut-être jamais couru autant de toute sa vie et qui doit être bien heureux de pouvoir souffler pendant six jours, alors qu’au final c’est Miles Bridges qui repartira avec le trophée de meilleur joueur du match, toujours sympa à positionner sur la cheminée entre la photo du Golden Retriever et les cendres de pépé.

Deux heures de highlights en direct et en compagnie de gamins (sauf Melli) qui vivent leur rêve, disons qu’on n’a connu pire comme soirée basket. Pour ceux qui désiraient voir des systèmes c’est évidemment raté, tout comme ceux qui étaient venus voir Mykhailiuk et Alexander-Walker marquer des paniers. On ne s’attendait pas à grand chose et du coup on n’est pas déçus, on appelle ça l’expérience.