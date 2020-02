Miles Bridges élu MVP du Rising Stars Challenge : un joli trophée qui rendra bien sur la cheminée, juste à côté de la photo de Mémé

Il en fallait bien un, et c’est finalement l’arrière de Charlotte qui a choppé le pompon. Charlotte qui était d’ailleurs venue avec trois de ses mecs, oh la coquine, mais au bout du compte c’est bien l’avion de chasse au nom de pont au pluriel qui l’emporte.

Ils étaient plusieurs à pouvoir prétendre à cet honneur, et très franchement un choix autre que celui de Miles Bridges n’aurait pas été scandaleux. On pense notamment à un Eric Paschall aussi bouboule que motivé et adroit, à un Collin Sexton sans doute tout heureux d’évoluer dans un monde sans système, ou même à un Trae Young pyromane comme à son habitude ou, pire, à un Zion Williamson moins dans les stats mais dont l’impression de puissance aurait presque pu lui suffire d’aller chercher le trophée. Mais au diable les what if, c’est donc à Kilomètres Ponts que sera revenu l’honneur immense de succéder à Kyle Kuzma, après un match abouti conclu par la victoire des siens.

20 points, 5 rebonds, 5 passes et 3 steals, 8/12 au tir dont 3/7 du parking, quinze pions en deuxième mi-temps pour amorcer le démarrage des cainris, un windmill, un alley-oop contre la planche, quelques passes originales et le tour est joué et Miles repartait donc avec la victoire, le sourire et une nouvelle coupe à ramener à la maison, et autant qu’il en profite car ce sera peut-être la dernière de sa carrière. On connait l’importance de ce genre de trophée mais ce serait mentir de dire que les mecs s’en foutent, alors profite garçon, fête ça bien comme il faut ce week-end et reviens prouver dès la semaine prochaine que tu es capable de dominer même avec une défense en face. En attendant félicitations au vainqueur, aux autres joueurs aussi, merci à toute notre équipe de nous suivre depuis le début et merci à mes parents de m’avoir offert un abonnement à Canla quand j’avais 14 ans, voilà où ça nous mène. Celle-là fallait que je la place pour terminer l’article, on allait quand même pas faire un résumé complet des highlights de Miles Bridges, y’a pas marqué YouTube, on a une soirée de concours à préparer et un petit déj à aller chercher.

Congrats Miles Bridges, et rendez-vous à tous la nuit prochaine pour voir à peu près le ême genre d’actions, mais cette fois-ci avec cinq juges pour mettre des notes. Il y est cette année Miles Bridges ? Non ? Dommage.