Après une trade deadline aussi riche en émotions qu’en transferts, Adam Silver s’est exprimé sur le cas de certains joueurs – pour ne pas les viser, Kyrie Irving et Kevin Durant notamment – ayant demandé un transfert pour quitter leur équipe. Selon le patron de la NBA, ces demandes en questions ne sont pas une bonne chose pour la ligue.

L’heure du changement ? En tout cas, Adam Silver veut initier une réflexion sur les demandes de transfert et leur fonctionnement. Dans le collimateur du Commish’, les joueurs qui ne respectent pas leurs engagements avec les franchises, et qui les foutent parfois dans la sauce en termes de projet sportif. L’exemple parfait ? Kyrie Irving et Kevin Durant, qui ont quitté les Nets il y a une dizaine de jours. Le cas le plus marquant est néanmoins peut-être celui de Ben Simmons. Le bonhomme avait refusé de jouer pour les Sixers tant qu’un transfert n’était pas au goût du jour.

Pour Silver, cela donne certainement une sale image de la ligue, où les joueurs semblent être les principaux décideurs. Un rapport de force que le boss veut faire changer, notamment en trouvant une manière de forcer ces derniers à respecter leurs contrats avec les franchises. Tout en ajoutant qu’au global, le système de transfert en NBA reste sain et équilibré. Faut pas non plus descendre son produit, comme dirait l’autre.

“Dans la semaine menant à la trade deadline, quelque chose comme 12% des joueurs ont changé d’équipe. Et c’est quelque chose que nous voulions car nous avons raccourci les contrats. Nous reconnaissons la capacité des équipes à reconstruire, ce n’est plus qu’à l’initiative des joueurs maintenant mais bien des équipes, de changer de direction, et c’est plutôt sain dans notre ligue. Une nouvelle fois, toute l’idée est de trouver le bon équilibre concernant le mouvement des joueurs. Les demandes de transfert sont une mauvaise chose. Nous ne voulons pas que ça arrive, l’objectif est donc de se focaliser dessus et de s’assurer que tout le monde respecte ses engagements” – Adam Silver

L’objectif est plutôt noble et ambitieux, mais il paraît plutôt compliqué d’essayer de poser des limites aux joueurs concernant des demandes de transfert. Peut-être en essayant d’ajouter des clauses au contrat de ces derniers ? Pourquoi pas, mais n’oublions pas qu’une demande de transfert n’émane pas la plupart du temps d’un caprice mais bien de causes qui peuvent être entendues et justifiées par le garçon mais également sa franchise.

Comment qu’on fait alors ? Saisir la NBA dès qu’une situation litigieuse se présente est une option, mais pas forcément une solution non plus. L’équipe d’Adam Silver se passera bien de jouer aux gendarmes plus que nécessaire. Comme le précise le directeur de la ligue, le temps est encore à la réflexion. Peut-être que les franchises vont initier d’elles mêmes des mesures pour permettre de réguler la situation. Wait and see !

Source : Sports Illustrated