Né à une centaine de kilomètres de Los Angeles, Paul George était destiné à jouer pour une équipe de la Cité des Anges au cours de sa carrière. Mais alors que son nom a longtemps été associé aux Lakers, c’est bien aux Clippers que PG joue au basket aujourd’hui, lui qui veut ramener un premier titre à l’autre franchise de LA.

La déclaration que vous êtes sur le point de lire ne va pas améliorer la réputation de Paul George aux yeux des fans des Lakers. Déjà boudé par la fanbase Purple & Gold depuis qu’il a ignoré la mythique franchise californienne lors de la Free Agency 2018, PG s’est récemment exprimé sur la signification d’un titre NBA avec les Clippers en comparaison avec une bagouze chez les Lakers. Sa décla est sans appel (via GQ Sports).

“Un titre avec les Clippers serait beaucoup plus marquant qu’avec les Lakers, à 100%. Apporter un premier titre à cette partie-là de Los Angeles définirait ma legacy.”

En même temps, d’un côté on a une franchise qui n’a jamais rien gagné de significatif (les Clippers), de l’autre on a l’une des équipes les plus mythiques du sport américain avec pas moins de 17 bannières de champion (les Lakers). Donc quelque part, on comprend, même si perpétuer la tradition victorieuse des Lakers peut être considéré comme un projet tout aussi excitant.

Paul George: “A championship with the Clippers 100% will outweigh a championship being with the Lakers.” (via @jbienkahn, https://t.co/ttNOFM9b4j) pic.twitter.com/n3KkReeX18 — Legion Hoops (@LegionHoops) February 15, 2023

Quand Paul George a décidé de suivre Kawhi Leonard aux Clippers à l’été 2019, leur objectif était en tout cas d’écrire une nouvelle page du basket à Los Angeles. Une page n’impliquant pas les Lakers, incontestable numéro 1 en ville depuis toujours. Les Clippers n’avaient jamais atteint ne serait-ce qu’une Finale de Conférence dans leur histoire, cette case a été cochée en 2021 sous l’impulsion notamment d’un énorme PG, mais l’objectif ultime est bien évidemment le titre NBA. Est-ce que ça peut être pour cette saison, qui représente l’An 4 de l’ère George – Leonard ?

Durant la première partie de la régulière 2022-23, les Clips n’ont jamais vraiment réussi à trouver leur rythme de croisière, la faute notamment aux nombreuses absences et un Kawhi qui sort tout juste d’une saison blanche après une rupture d’un ligament du genou. Mais depuis un mois, l’équipe de Los Angeles monte gentiment en puissance à l’image de Leonard, avec 10 victoires sur les 14 derniers matchs.

De quoi pouvoir afficher à nouveau ses ambitions de titre, même si le chemin vers les sommets est évidemment très long.

Source texte : GQ Sports