En prolongeant Joe Mazzulla et en enlevant l’étiquette d’intérimaire qui lui collait encore à la peau, les Celtics ont non seulement confirmé l’entraîneur de Boston dans ses fonctions, mais ils ont aussi fermé définitivement le chapitre Ime Udoka. De quoi se poser la question suivante : de quoi sera fait l’avenir de l’ancien coach des Verts ?

On s’en doutait, c’est désormais officiel : Ime Udoka, suspendu un an par les Celtics pour sa relation extra-conjugale avec une membre du staff de Boston, ne retrouvera pas le banc des C’s. Mais ce n’est pas pour autant qu’il ne retrouvera pas de banc NBA, lui qui pourrait rapidement intéresser des franchises désireuses de changer d’entraîneur.

Celtics acknowledge that Mazzulla replaces Ime Udoka, which officially ends Udoka’s time in Boston. It’s expected that Udoka will be a strong candidate this summer for any head coaching jobs that open up. — Chris Mannix (@SIChrisMannix) February 16, 2023

D’après Chris Mannix de Sports Illustrated, Udoka pourrait en effet retrouver un poste dès l’été 2023 si jamais une opportunité se présente. Des équipes pourraient même décider de balancer leur coach actuel dans l’optique d’acquérir les services d’Ime, qui a prouvé en seulement une saison à Boston qu’il était capable de guider une équipe vers les sommets (Finales NBA pour les C’s en 2022). Son leadership, sa capacité à gérer de fortes personnalités et de construire un vestiaire solide sont autant de qualités pouvant séduire les dirigeants d’une franchise.

Ime Udoka is no longer employed by Celtics, per sources. But is expected to be a candidate for coaching vacancies over summer. https://t.co/WjeLzLwxuG pic.twitter.com/s1y11KC8Pl — Sam Amico (@AmicoHoops) February 17, 2023

Alors certes, n’importe quelle équipe qui recrutera Udoka à l’avenir devra faire face aux conséquences en matière d’image et de relations publiques. Mais un an après la révélation de sa relation extra-conjugale, le backlash sera forcément moins fort qu’il y a encore quelques mois, quand les Brooklyn Nets ont par exemple décidé au dernier moment (et sous la pression) d’opter pour Jacque Vaughn à la place d’Udoka.

Parmi les franchises qui pourraient franchir le pas, on pense aux Hawks (Nate McMillan ne restera pas), aux Pistons (Dwane Casey ne doit pas rester), aux Rockets (il faut une forte tête à la place de Stephen Silas) et pourquoi pas aux Sixers si les hommes de Doc Rivers se crashent une nouvelle fois en Playoffs…

