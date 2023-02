Arrivé à la tête des Celtics lors de la dernière intersaison suite à l’affaire Ime Udoka, l’entraîneur Joe Mazzulla était toujours considéré comme coach intérimaire malgré les excellents résultats de Boston cette année. Mais son statut vient de changer aujourd’hui puisque l’entraîneur a été confirmé dans ses fonctions et même prolongé par les C’s.

Joe Mazzulla est bel et bien considéré comme l’homme de la situation à Boston. Plutôt logique quand on sait que son équipe affiche le meilleur bilan NBA au moment du All-Star Break avec 42 victoires pour 17 défaites.

Si l’on en croit Tim Bontemps d’ESPN, les Celtics ont donc décidé de retirer l’étiquette d’intérimaire à Joe Mazzulla, étiquette qu’il possédait depuis le jour où il a remplacé Ime Udoka suite aux déboires de ce dernier. Ce statut d’intérim était justifié dans un premier temps étant donné que Joe – 34 ans seulement – n’avait jamais été head coach en NBA et que sa prise de fonction était liée à un concours de circonstances complètement inattendu. Mais au vu des excellents résultats de Boston cette saison, Mazzulla méritait bien de changer de standing et en plus, il vient aussi d’obtenir une prolongation de contrat avec les Verts.

As part of the announcement, the Celtics also say Mazzulla has received a contract extension. https://t.co/R9TJTtuXs3 — Tim Bontemps (@TimBontemps) February 16, 2023

Joe Mazzulla devrait donc rester l’entraîneur de Boston pour un bon bout de temps. Les Celtics ne veulent personne d’autre pour assurer la responsabilité de coach suite à la chute d’Ime Udoka (suspendu un an et qui ne semble désormais plus avoir d’avenir à Boston), et cela prouve que Joe a les épaules pour assurer une fonction pleine de pression.

Dès son premier jour en tant qu’entraîneur en chef, l’ancien assistant d’Udoka a réussi à gagner le respect de ses joueurs, tout ça lors d’une grosse période de turbulences. Et les résultats parlent pour lui aujourd’hui. Même si certains fans des Celtics pointent du doigt sa manière de gérer les rotations et sa gestion des minutes (notamment de Jayson Tatum, deuxième joueur le plus utilisé en NBA cette saison), Boston est l’équipe la plus convaincante de la Ligue depuis le début de saison, avec notamment la troisième meilleure attaque et la quatrième meilleure défense.

