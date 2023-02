Récemment blessé à la cheville, Anfernee Simons ne pourra pas assurer sa place au concours à 3-points du All-Star Weekend. Son remplaçant ? Il vient directement de New York : Julius Randle !

Le concours des snipers de ce samedi sera donc accompagné d’une petite touche new-yorkaise. Comme l’indique Shams Charania de The Athletic, l’intérieur des Knicks Julius Randle va profiter du forfait de Simons pour participer à la fête.

Simons suffered an ankle injury this week that is requiring further evaluation. Randle joins 3-Point shootout field of Jayson Tatum, Kevin Huerter, Tyler Herro, Tyrese Haliburton, Buddy Hield, Damian Lillard and Lauri Markkanen on Saturday night in Salt Lake City. https://t.co/u0HgeRjgxY

