Tyler Herro, Kevin Huerter et Jayson Tatum viennent donc s’ajouter à la liste déjà bien fournie des faiseurs de pluie de Salt Lake City. Le plateau est désormais connu, faites vos jeux !

La liste des invités commence à se remplir.

Ce matin, une source de RealGM commençait par indiquer que Tyler Herro avait répondu positif à l’invitation au concours à 3-points. Sur cette saison, le joueur du Heat a clairement sa place au showdown, tournant à 37% derrière l’arc en prenant plus de 8 tirs de loin par match. Mais il n’est pas le seul à avoir été annoncé cette nuit : il est rejoint selon Yahoo sports par Kevin Huerter. Ce dernier se distingue cette saison sur une adresse folle à 40% sur 7 tirs de moyenne. L’arrière des Kings est donc le 4è joueur de Sacramento à faire sa valise pour le week-end à Salt Lake City puisque Keegan Murray participera au Rising Stars Challenge alors que Domantas Sabonis et De’Aaron Fox seront de la fête le dimanche soir pour le match des étoiles. Le dernier larron ? Jayson Tatum, qui vient compléter la liste des participants au concours. Annoncé cet après-midi par Shams Charania, la superstar des Celtics viendra défendre les couleurs de Boston ce samedi. Derrière l’arc, Tatum est à plus de 9 tentatives par match, pour un pourcentage tout à fait honnête à 35%.

Le concours à 3-points se déroulera comme chaque année le samedi soir, à 2h du matin heure française, entre le Skills Challenge et le Slam Dunk Contest. Et les trois nouveaux venus devront se mesurer face à du beau monde. Buddy Hield, qui cherchera à réitérer son succès de 2020, Damian Lillard, pour qui les nouveaux paniers à 4 points sont déjà comptés, Anfernee Simons, qui réalise une régulière impressionnante à 22 points à 38% de loin, sans oublier Tyrese Haliburton et Lauri Markkanen, qui viendront également faire un coucou la veille du match des étoiles.