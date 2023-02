Plus que trois soirées de NBA avant de passer au All-Star Weekend, et ce soir c’est – entre autres – un énorme choc qui nous est offert avec la rencontre entre les Celtics et les Bucks. Faites une sieste et à ce soir, ça risque de valoir son pesant de Curly.

# LE PROGRAMME

Bucks – Celtics (en direct sur BeIn Sports 1) 3h : Suns – Kings (en direct et en VO sur BeIN Sports 4)

# À NE PAS MANQUER

Celtics de Boston vs Bucks de Milwaukee. Les premiers de l’Est contre les deuxièmes de l’Est. Les premiers de NBA contre… les deuxièmes de NBA. Giannis Antetokounmpo qui reçoit Jayson Tatum dans sa forêt à lui, dans le Wisconsin. L’un des deux meilleurs joueurs de la Ligue depuis plusieurs semaines contre la meilleure équipe de NBA since day 1 cette saison ? Jrue Holiday, Khris Middleton, Brook Lopez tenteront de mettre à mal le terrible collectif des joueurs de Joe Mazzulla afin d’opérer un rapproché au classement, bref on cherche des raisons de ne pas mater ce match (à part peut-être la potentielle absence de… Jayson Tatum ?..) et si jamais on trouve promis on vous fait signe.

# À SUIVRE ÉGALEMENT