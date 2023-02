Place au récap de la journée made in TrashTalk ! Tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

CE QUE VOUS POUVEZ LIRE SUR TRASHTALK DEPUIS CE MATIN

D’AUTRES INFOS QUI VOUS RAVIRONT PEUT-ÊTRE (OU PAS)

Selon Marc Stein, Grant Williams intéresse pas mal de monde en vue de la Free Agency cet été

Stephen Curry ne sait toujours pas quand il pourra rejouer

Kyrie Irving a déclaré que les questions concernant son futur n’étaient que des distractions. Excuse-nous Monsieur Sérieux.

Les Nets veulent tenter de faire redécoller la carrière de Ben Simmons, bon courage à Jacque Vaughn. Le “meneur ailier intérieur on sait pas trop” n’a joué que 13 minutes hier, ça sent le pâté pour le Boomer.

SUR NOS AUTRES RÉSEAUX