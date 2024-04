Le récap NBA du jour : focus sur les différents scénarios de fin de saison !

La saison NBA est plus que lancée (elle arrive même à la fin), et avec elle le récap de la journée made in TrashTalk ! Vous retrouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

CE QUE VOUS POUVEZ LIRE SUR TRASHTALK DEPUIS CE MATIN

D’AUTRES INFOS QUE VOUS DEVEZ CONNAÎTRE

Info NCAA : Mark Pope (BYU) devrait succéder à John Calipari sur le banc de Kentucky.

Sources: Kentucky is targeting BYU coach Mark Pope to be the school’s next coach. A deal is expected to come together in the near future. pic.twitter.com/xpCnGk34a9

— Pete Thamel (@PeteThamel) April 12, 2024

Bonne nouvelle pour les Pels, en route pour terminer 6e de l’Ouest : Brandon Ingram (genou) devrait revenir de blessure dimanche face aux Lakers. (Source : Chris Haynes)

Le prospect du G League Ignite Matas Buzelis (vous savez, celui qui veut jouer Risacher en 1×1) se présente sans surprise à la Draft NBA 2024. (Source : ESPN)

Idem pour Kyle Filipowski (Duke).

Duke’s Kyle Filipowski is entering the 2024 NBA Draft https://t.co/0V2Zd3SsEs

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 12, 2024

Pas de Kyrie Irving (ischios) face aux Pistons ce soir. Les Mavs – 5e de l’Ouest – n’ont plus rien à jouer en cette fin de saison régulière. (Source : ESPN)

Duncan Riobinson (dos) va rater un troisième match de suite ce soir contre Toronto. Il est incertain pour le début des Playoffs. (Source : Miami Herald)

Les Pistons signent Jaylen Nowell jusqu’à la fin de saison. (Source : HoopsHype)

Selon Kwame Brown, aucun joueur NBA actuel pense que LeBron James n’est le GOAT. Vous en faites ce que vous voulez.

Kwame Brown on LeBron:

“People say LeBron is the GOAT because he controls the media… no NBA player actually thinks LeBron is the GOAT.”

(via Dreamers Pro) pic.twitter.com/B7he94Qg0o

— Legion Hoops (@LegionHoops) April 11, 2024

SUR NOS AUTRES RÉSEA UX

🚨 TRASHTALK BRACKET CONTEST 2024 !! 🚨

CE LUNDI, POUVEZ-VOUS ANNONCER L’INTÉGRALITÉ DES NBA PLAYOFFS 2024 ?! 🤔

LE VAINQUEUR DU JEU REMPORTERA… LA SOMME DE 5000€ !! 🤯🤯🤯💰💰

⏰ OUVERTURE LUNDI 15 AVRIL À 09H00 !!

➡️ https://t.co/4sQ3Ak03Jy

➡️ https://t.co/4sQ3Ak03Jy pic.twitter.com/cwayKJCUIP

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 12, 2024

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TrashTalk (@trashtalk.co)

LE PROGRAMME DE LA NUIT

Par ici la preview complète.