Mais quel upset ! Donnée largement favorite de cette demi-finale d’Euroleague, l’impressionnante armada de Prague a été défaite par Villeneuve-d’Ascq, dernière équipe française représentée en EuroLeague. Pour une équipe qui n’avait jamais dépassé les huitièmes dans la compétition, on est sur un sacré exploit. C’est la fête dans le Nord !

La qualification en Final Four représentait déjà une belle réussite en soi pour les guerrières. Presque rien ne laissait croire que Villeneuve-d’Ascq avait ce qu’il fallait pour éliminer cet ogre de l’EuroLeague. Le collectif de Prague semblait hors de portée et on pensait que les fortes individualités de l’équipe de la capitale tchèque allaient prévaloir dans ce match à élimination directe.

De plus, Villeneuve-d’Ascq avait perdu cinq fois lors des six confrontations précédentes en EuroLeague contre Prague, et la saison des Nordistes était bien moins aboutie que celle de l’USK Praha, avec sept défaites en 17 matchs. De l’autre côté, Prague restait sur un bilan de quatorze victoires pour trois défaites seulement.

Pourtant, cet après-midi, dans un match bien équilibré, ce sont bien les joueuses de Rachid Meziane qui ont dicté le rythme sur une bonne partie de la rencontre.

The fairytale continues: Villeneuve d’Ascq beat Praha to punch first ever #EuroLeagueWomen Final ticket!

Highlights pic.twitter.com/QhqMLf9VpM

— EuroLeague Women (@EuroLeagueWomen) April 12, 2024

Le premier élément qui a permis à Villeneuve-d’Ascq de faire de cette demi-finale un succès ? Son intérieure Kariata Diaby, qui a fait un sacré chantier dans la raquette (14 points, 9 rebonds). C’est peut-être bien la poste 5 française qui a eu le plus d’impact aujourd’hui, auteure d’un match très solide en tenant tête à Nyara Sabally (12 points, 3 interceptions et 2 rebonds).

Pourtant rentrées au vestiaire menées de 6 points, la seconde mi-temps de Villeneuve-d’Ascq a été un modèle d’application et de détermination. Pour répondre à la réussite de Valériane Ayayi qui comptait déjà 12 points et trois tirs primés inscrits dans le premier quart (24 points à 8/15 au tir dont 4/8 derrière l’arc, 5 assists et 6 rebonds ce soir pour 28 d’évaluation), c’est Janelle Salaün qui a sonné la révolte pour la métropole lilloise.

Deux tirs à 45° depuis le parking de Janelle dans le troisième quart-temps permettront aux blanches et rouges de repasser devant. La jeune ailière française était au four et au moulin : passes décisives, rebonds, interception et provocation de faute, Janelle n’a rien lâché dans le moment où ça comptait le plus. Complètement indispensable au plan de jeu de son équipe, elle a joué presque 38 minutes, pour 15 points et 7 rebonds à 3/6 derrière l’arc. Coriaces, les joueuses de Prague sont repassés devant au score à plusieurs occasions lors du troisième quart, et notre équipe française ne menait que d’un point avant d’entrer dans la dernière période.

Villeneuve d’Ascq est en finale de l’Euroleague. Et Janelle Salaün a encore été exceptionnelle 🤝

📊 15PTS, 7RBDS, 2PDS, 2INTS#PassionnémentBleu pic.twitter.com/SHbl8Ew8ZM

— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) April 12, 2024

Mais pendant le quatrième quart, Prague ne repassera plus devant au score, et c’est un accomplissement qu’on doit en grande partie à Kamiah Smalls qui a haussé le ton en allant chercher des points dans la raquette. Elle a inscrit 9 points dans le dernier quart-temps, elle a cherché du rebond tout en provoquant des fautes. L’arrière américaine a fini la soirée meilleure scoreuse et passeuse de son équipe, avec 18 points à 7/11 au tir et 7 assists. Propre du début à la fin du match, elle n’a perdu aucun ballon de toute la soirée, malgré une bonne partie du match à tenir la balle. A 76-76, un dernier run de 8-2 pour les Nordistes pliera l’affaire.

84-78, on en restera là, Villeneuve-d’Ascq est en Finale de l’EuroLeague !

Villeneuve-d’Ascq vient de réaliser un des grands accomplissements de l’histoire du basket français. Une qualification en Finale d’EuroLeague en tant qu’outsider, le bonheur est immense pour les guerrières. Maintenant, ça sera le favori Fenerbahçe ou bien le club de Çukurova qui se dresseront sur leur chemin en Finale, on le saura à l’issue de l’autre demi-finale qui se tiendra dans la soirée. L’équipe de Janelle Salaün est arrivée jusqu’ici, elle a la capacité de réaliser la surprise jusqu’au bout et de décrocher son premier titre d’EuroLeague !