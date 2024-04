Si le week-end basket est relativement chargé, les Guerrières de Villeneuve D’Ascq ont l’occasion d’y tirer un feu d’artifice exceptionnel en fin de journée. En finale de l’EuroLeague à 18h, l’ESBVA rencontre la terrible formation du Fenerbahce, mais à ce stade de la compétition tout est possible et au vu du mood des filles de Rachid Méziane, on a bien envie d’y croire.

Vendredi soir le Paris Basketball a inscrit son nom au palmarès de l’EuroCup, et ce soir, les filles de Villeneuve D’Ascq pourraient bien réaliser un exploit encore plus grand. La dernière équipe française à avoir participé à une finale d’EuroLeague ? C’était il y a pile 20 ans, c’était déjà dans le nord de la France (Valenciennes) et c’était là la fin d’une belle domination franco-française sur la compétition (Valenciennes et Bourges ont compilé 5 titres et 8 finales en 8 ans !). Depuis c’est plus compliqué, mais en année olympique une petite flamme est donc venue se rallumer du côté de Villeneuve D’Ascq, ville annexée on le rappelle par Pau Gasol en 2015.

Le rendez-vous du jour ? Il est donc prévu avec le Fenerbahce, à Mersin, en Turquie, histoire de rajouter un peu de difficulté. Le Fener d’Emma Meesseman, Kayla McBride, Napheesa Collier, Nikolina Milic, Marieme Badiane et Yvonne Anderson, autrement dit une petite Dream Team. Mais les filles de Rachid Meziane n’étaient déjà pas favorites en demi contre Prague alors au diable les prévisions et comme disait Gilles mon coach en U15, une finale ça ne se joue pas ça se gagne.

Janelle Salaün et ses pineco sont donc à 40 minutes d’écrire l’une des plus belles pages de l’histoire du basket français et on sera évidemment devant l’écran pour pousser derrière les filles de l’ESBVA, avant une soirée de NBA qui s’annonce dantesque. ALLEZ !