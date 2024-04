Hier soir avait lieu à Portland le traditionnel affrontement entre quelques uns des tous meilleurs jeunes prospects au monde (2006, 2007). États-Unis vs Reste du monde histoire d’ajouter un peu de piment, c’est la recette habituelle et hier soir deux noms étaient sur toutes les lèvres françaises : Cooper Flagg et… le meneur Nolan Traoré !

Nolan Traoré a pas mal fait causer cette saison et pour cause, il est bien souvent mentionné comme l’un des plus gros potentiels de la cuvée 2025 de la Draft. Alors que son grand frère Armel se présente cette année à la Draft, le meneur de jeu né en 2006 va terminer sa saison à St Quentin après avoir enflammé le Centre Fédéral toute l’année (16,8 points et 5,5 passes), et hier soir il avait donc une première occasion de poser son blase en Mondovision, devant ce qu’il se fait de mieux en matière de scouts et d’yeux avisés.

Résultat des courses ? 18 points à 8/14 au tir dont 2/4 du parking, 4 passes, et un premier message envoyé, même si l’équipe de Nolan a finalement pris l’eau, on va y venir.

Les highlights de la pépite Nolan Traoré au Hoop Summit 2024 ! 🇫🇷🏀

18 points et 4 passes à 8/14 au tir dont 2/4 à trois-points. Vitesse, précision, premier pas dévastateur, finitions.

Né en 2006, on va suivre de très très près.pic.twitter.com/uylzDk6z7o

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 14, 2024



En effet, après deux quarts-temps et demi équilibrés la Team États-Unis a mis le pied sur l’accélérateur en deuxième mi-temps, portée notamment par LE crack annoncé Cooper Flagg, auteur pour sa part de 19 points et 11 rebonds.

Vous avez passé une belle année en matant les exploits de Victor Wembanyama ou de Bilal Coulibaly ? Vous vous dites que Zaccharie Risacher, Alexandre Sarr ou Tidjane Salaun pourraient se mettre bien dès la saison prochaine ? Soyez tranquilles, les saisons suivantes seront également fournies en pépites françaises. Depuis le temps qu’on vous dit que nos régions ont du talent.