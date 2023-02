Bronny James a été sélectionné pour faire partie de la Team USA le 8 avril prochain lors de l’annuel Nike Hoop Summit. Un signe d’approbation des plus grandes structures, mais également une pression que le fils de la légende devra apprendre à maîtriser.

La voie royale continue de se tracer pour le fils du King. Bronny James, fils du nouveau détenteur du record NBA en points, a été annoncé parmi les 26 membres du roster de Team USA, dans le cadre du Nike Hoop Summit 2023. Il s’agit d’une rencontre annuelle durant laquelle s’oppose les meilleurs joueurs américains face à ceux du “reste du monde”. Et cet évènement est très important pour les scouts NCAA et NBA, un excellent indicateur de la pression que peut endosser un jeune sous le feu des projecteurs. Les deux équipes s’affronteront le 8 avril au Moda Center à Portland.

Du côté des États-Unis, douze jeunes ont déjà accepté des offres universitaires, dont Justin Edwards et DaJuan Wagner Jr. (Kentucky), et Jared McCain et Sean Stewart (Duke). Pour Bronny, ce dernier hésiterait encore entre Ohio State, USC et Oregon.

Le joueur de Sierra Canyon sera donc en compagnie du gratin. Une occasion parfaite de voir ce dernier performer sur un terrain rempli de futurs joueurs NBA. En effet, depuis 1995 on ne compte pas moins de… 253 participants draftés par la suite, dont 90 sélections au premier tour et 14 premiers choix, dont quelques prodiges comme Zion Williamson, Karl-Anthony Towns, Anthony Davis ou encore Derrick Rose. Bronny sera mesuré également à des joueurs internationaux qui mettront certainement un pied sur les parquets de la grande ligue : Ben Simmons, Dirk Nowitzki, Tony Parker ou encore Nicolas Batum ont ainsi fait partie de la Team Word dans leurs plus jeunes années.

Un nouveau challenge de taille se présente donc à Bronny James, l’occasion de voir si les gènes de son père lui ont bien été transmis. Rendez-vous le 8 avril !