Fraîchement parti des Lakers à la trade deadline, Patrick Beverley a rejoint le Magic d’Orlando en échange de Mo Bamba, mais s’est fait couper immédiatement par la franchise floridienne. Pat Bev en a donc profité pour s’exprimer sur son passage dans la franchise aux 18 titres.

Arrivé l’été dernier aux Lakers, Patrick Beverley n’aura même pas fait la saison entière chez les Purple and Gold. L’aboyeur préféré de la Cité des Anges a peut-être kiffé vivre à Los Angeles, mais n’a pas dû apprécier son expérience dans la franchise mythique. Pat Bev a un peu de temps pour lui en ce moment et il en a donc profité pour s’exprimer dans son podcast. Ainsi, le meneur vétéran explique ses raisons à lui de l’échec des Angelinos. Selon lui, ce n’était pas un problème de basket mais de mentalité.

“Ce n’était pas une histoire de basket. Ce n’était pas du basket. C’était d’autres trucs… mais des trucs que tu peux pas vraiment isoler pour marquer un point précis. C’est des petites choses, des aléas qui allaient et venaient ici ou là au quotidien (…) L’ambiance était parfois bonne, parfois mauvaise. Une ambiance incohérente mène à un jeu incohérent.”

Petite punchline envoyée par Pat Bev, as usual. Cette fois-ci, c’est le vestiaire et ses anciens coéquipiers qui sont visés. Russell Westbrook, qui a eu une brouille avec Darvin Ham, est sûrement une des causes, mais difficile de jeter la pierre uniquement sur lui tant le mal semble être profond. Les Lakers ont su montrer quelques signes d’amélioration au début de mois de décembre jusqu’à récemment, mais les Angelinos n’ont pas réussi à trouver un vrai rythme. Et forcément, quand tu ne gagnes pas les matchs et que les attentes sont ultra élevées, bah ça frustre.

Maintenant que L.A a fait le ménage et a changé (et amélioré ?) son roster, les Lakers ont l’opportunité d’apporter un peu de soleil dans le vestiaire avec de nouvelles têtes. S’ils veulent accrocher quelques chose en cette fin de saison, leur attitude collective doit s’améliorer dès maintenant.

Coupé dans la foulée de son transfert au Magic, Pat Bev est officiellement libre de tout contrat. Adepte de pitreries en tout genre, le clown de la ligue peut aussi être un vétéran utile. Gros défenseur extérieur, leader vocal et capable de rentrer des shoots longue distance, le meneur serait déjà sur les tablettes du Heat. Pat Bev pourrait également revenir chez les Wolves, là où il avait atteint le play-in tournament la saison dernière.

Source texte : NBA, The Pat Bev Podcast, Yahoo Sports, Lakers Daily