All-Star Game, Celebrity Game, Rising Star Challenge, Slam Dunk Contest, 3-points Contest, Skills challenge… On connait désormais le plateau complet du All-Star Weekend 2023 à Salt Lake City, alors envoyez le programme !

Vendredi 17 février :

Celebrity Game

Who stands out to you on the 2023 Celebrity All-Star Game rosters? 📸 @NBA pic.twitter.com/siECIV6IKh — The Athletic (@TheAthletic) February 8, 2023

Rising Star Challenge

Quatre équipes de gamins, dont l’une composée uniquement de joueurs de G League, deux demi-finales et une finale, avec quelques jeux de gosses entre les matchs. La garderie du vendredi, avant le début des choses sérieuses le lendemain soir.

Samedi 18 février :

Skills Challenge

Un parcours à effectuer le plus vite possible, et trois équipes de trois qui vont donc en découdre pour ouvrir la soirée des concours. les frangins Antetokounmpo qui continuent de vivre leur plus belle vie, un trio local de joueurs du Jazz, et un autre composé de trois rookies, ligués pour un soir face aux plus anciens. Toujours un bon moment, souvenez-vous de Scottie Barnes l’année dernière, on en pleure encore.

3-points Contest

Tyrese Haliburton

Tyler Herro

Buddy Hield

Jayson Tatum

Anfernee Simons

Lauri Markkanen

Damian Lillard

Kevin Huerter

Giovanni Marriette

Huit concurrents, quasiment tous les meilleurs spécialistes de la Ligue, et un Lauri Markkanen qui tentera de faire la nique aux petits snipers devant son public.

Slam Dunk Contest

Trey Murphy III

Kenyon Martin Jr.

Jericho Sims

Mac McClung

Pour certains le meilleur moment de la soirée, mais pour les esthètes… un mauvais moment à passer car depuis quelques années la déception prend le pas sur la hype. En espérant que cette saison change la donne et rallume notre petite flamme.

Dimanche 19 février (1h30) :

All Star Game 2023

Les deux capitaines (Giannis et LeBron) choisiront leur équipe peu avant le match, le suspense est insoutenable (non)

Titulaires :

Giannis Antetokounmpo

LeBron James

Joel Embiid

Kyrie Irving

Donovan Mitchell

Jayson Tatum

Luka Doncic

Lauri Markkanen

Ja Morant

Nikola Jokic

Remplaçants :