Ben Simmons est en grande difficulté à Brooklyn. Les Nets sont en pleine révolution et le cataclysme de la trade deadline pourrait les amener à revoir leurs plans. Simmons joue de moins en moins et même si les Nets veulent le remettre dedans, ce dernier pourrait bien faire ses valises cet été.

Les Nets et Ben Simmons pourraient mettre fin à leur expérience commune plus tôt que prévu. Arrivé il y a deux ans en échange de James Harden, l’Australien devait apporter sa polyvalence et notamment sa défense aux côtés de Kevin Durant et Kyrie Irving, il n’en a rien été. Car Ben Simmons est en grande difficulté depuis son arrivée à Brooklyn. S’il a passé une très grosse partie de sa première saison sur le bas-côté, le meneur ne satisfait vraiment pas pour sa première année complète. Des stats en baisse, des difficultés en attaque, sûrement quelque chose qui ne prend pas avec sa franchise, Simmons est méconnaissable et a vu son temps de jeu chuter.

KD et Kyrie partis avec fracas, les Nets ont été pris de cours et ont donc pris une nouvelle direction… et ils pourraient désormais faire sans l’Australien. Jake Fischer de Yahoo Sports annonce d’ailleurs que Bedford-Stuyvesant devrait jauger le marché autour du numéro 10.

“On s’attend à ce que les Nets évaluent le marché qui pourrait se matérialiser pour Simmons après la fin de sa campagne décevante. Le triple All-Star est encore loin de la forme qu’il affichait lors de ses meilleurs jours à Philadelphie.”

Benny est clairement en galère cette saison, sur tous les points. Le triple All-Star tourne à 7 points, 6 rebonds et 6 passes à 56% au tir, pas fameux, pas fameux par rapport à ce qu’on attend de lui. Et la dernière défaite en date des Nets face aux Knicks n’aide pas le (faible) bilan de Simmons (3 points, 2 passes, 2 rebonds en 13 minutes). Mais malgré cela, Jacque Vaughn annonce compter encore sur son meneur et souligne le challenge qui apparaît pour le remettre dans le droit chemin.

“Il y a du travail à faire. Parce qu’il suffit de regarder à quoi les lineups pourraient ressembler. Si vous mettez un autre grand joueur à côté de Ben, vous devez déterminer le spacing autour de lui. Ensuite, si vous mettez un autre meneur de jeu à côté de lui, alors vous devez savoir à quoi ressemble Ben sans le ballon (…) Les défis sont donc devant nous. Nous les regarderons et nous les relèverons. Nous avons les joueurs pour le faire.

La franchise de l’autre côté du pont veut remettre le pied à l’étrier à son joueur, pour le remettre dans le grand bain de la NBA et surtout pour lui trouver une porte de sortie et avoir la meilleur contre partie possible. Sous contrat avec les Nets jusqu’en 2025, Simmons doit encore toucher 78,2 millions de dollars.

Source texte : NBA, Basketball Reference, Bleacher Report, Yahoo Sports