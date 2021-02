Preview de la soirée NBA : un Suns – Bucks alléchant en fin de soirée, mais aussi quelques belles affiches juste avant

On espère que vous avez bien pu démarrer la semaine. Si jamais ce n’est pas le cas, on devrait avoir de quoi vous remonter un peu le moral avec le programme bien sympa de la nuit NBA à venir. Dix-huit équipes seront sur les parquets pour se livrer bataille, dont les Suns et les Bucks, amenés à nous offrir un beau duel en fin de nuit.

À la suite d’une nuit bien chargée, il est déjà l’heure de retrouver le chemin des parquets de notre bonne vieille NBA. La Ligue qui ne dort jamais ouvre ses portes à 1h du matin. Le rendez-vous est pris !

1h00 : Wizards – Raptors : c’est incroyable à dire, mais les Wizards voudront enchaîner une deuxième win de suite après leur succès sur les Bulls, eux qui n’ont que six succès au total cette saison. Côté Dinos, la dynamique est meilleure depuis quelques rencontres et Toronto a retrouvé le Top 8 à l’Est. Quatre victoires en cinq matchs, voilà le genre de dynamique qui ressemble plus aux Raptors. À noter qu’OG Anunoby pourrait faire son grand retour après sept matchs ratés pour une blessure au mollet.

1h30 : Mavericks – Hawks : Doncic contre Trae, Trae contre Doncic, c’est le duel de la Draft 2018, entre deux joueurs qui représentent le futur mais aussi le présent de la Ligue. Le Slovène avait remporté la première manche il y a une semaine et il aura tout intérêt à remporter la deuxième, tant les Mavs ont besoin de wins dans une Conférence Ouest où tout va très très vite. Les Hawks seront privés de Rajon Rondo, De’Andre Hunter, et comme d’habitude Bogdan Bogdanovic et Kris Dunn.

2h00 : Nets – Pacers : trois défaites de suite des deux côtés, cette rencontre s’annonce capitale entre deux équipes qui ont absolument besoin de briser cette mauvaise dynamique. Les Nets, défaits par les Pistons la nuit dernière, seront sans Kevin Durant et sans leur défense probablement aussi. Côté Pacers, après un début de saison très prometteur, la hype est vite redescendue. Cinquièmes de l’Est, une victoire sur une équipe aussi attendue que Brooklyn redonnera certainement un second souffle à l’effectif.

2h00 : Grizzlies – Hornets : les Hornets sont sur une dynamique inattendue puisqu’ils ont remporté cinq de leurs sept derniers matchs sous l’impulsion d’un LaMelo Ball en mode Rookie of the Year. Ce n’est pas le cas des Grizzlies qui eux sont sur une série de quatre défaites d’affilée, et une attaque qui n’a jamais autant galéré pour mettre le ballon dans le panier. Malgré les nombreuses absences côté Memphis (De’Anthony Melton, Brandon Clarke, Jaren Jackson Jr….), le duel Ja Morant – LaMelo Ball sera assez excitant à regarder, entre deux futurs grands meneurs de la NBA. On note également l’absence de Devonte’ Graham chez les Frelons.

2h00 : Timberwolves – Clippers : sans Paul George mais peut-être avec Patrick Beverley, les Clippers essayeront de briser leur série de deux défaites de suite face à des Wolves toujours aussi décevants, et une nouvelle fois privés de Karl-Anthony Towns (D’Angelo Russell et Naz Reid sont eux incertains). Un match à gagner pour les Clips, qui ne veulent pas commencer à se mettre en danger en perdant des rencontres face à des équipes moisies.

3h00 : Bulls – Pelicans : les Pelicans chercheront à enchaîner une cinquième victoire de suite face à des Bulls notamment privés de Wendell Carter Jr., Otto Porter Jr. et Lauri Markkanen. Après un début de saison compliqué, les Pels ont enfin retrouvé leur basket et les victoires qui vont avec. Dans une Conférence Ouest historiquement serrée, une victoire contre ces Bulls est primordiale pour revenir à l’équilibre. En tout cas, avec Zion Williamson et Zach LaVine sur les parquets, les arceaux devraient souffrir.

3h00 : Nuggets – Cavaliers : que ces Nuggets sont frustrants. Actuellement septième de l’Ouest, Denver est sur une série de trois défaites de suite et ce malgré un Nikola Jokic en mode MVP. Ils reçoivent des Cavs qui sont clairement redescendus de leur nuage ces derniers temps avec quatre défaites d’affilée. Must win pour Denver donc, et pour les Cavs, on continue à engendrer de l’expérience encore et encore en se battant jusqu’au bout face à ces grosses écuries de la Ligue. Au rayon des absents, on aura notamment du Gary Harris (Nuggets) et du Larry Nance Jr. (Cavaliers).

4h00 : Suns – Bucks : Phoenix reçoit Milwaukee dans un beau duel entre deux équipes plutôt en forme. Actuellement sur une série de cinq victoires de suite, les Bucks ont ressorti leur mode rouleau compresseur qui avait fait leur succès ces deux dernières saisons, en balayant les Blazers, Pacers et Nuggets notamment. Les Suns ont eux aussi repris des couleurs dans le sillage d’un Devin Booker qui rejoue à son niveau de All-Star qu’on attendait de lui avant la saison. Booker sort d’une prestation à 36 points face aux Cavs, rebelote cette nuit ? Il le faudra car outre Dario Saric, les Suns pourraient être privés de Chris Paul et Jae Crowder. Côté Milwaukee, Jrue Holiday sera absent à cause du protocole COVID. Pour l’instant on ne sait pas à quel moment le meneur des Bucks reviendra.

Bucks declined to comment on Jrue Holiday's absence other than to confirm he missed tonight's game due to the league's health and safety protocols. However, teammate Khris Middleton indicated Holiday may have "tested positive" for COVID-19. Middleton's post-game comments: pic.twitter.com/KzmHfxC9Co — Eric Nehm (@eric_nehm) February 9, 2021

4h00 : Lakers – Thunder : Los Angeles et Oklahoma City se retrouvent deux jours après l’incroyable rencontre qui avait vu les hommes en jaune s’imposer au terme d’une prolongation maîtrisée, le tout face à un Thunder inspiré qui a craqué dans le dernier quart-temps. OKC aura à cœur de prendre sa revanche mais face à des Lakers en mode sérieux, ça risque d’être mission impossible, même avec un duo Anthony Davis – Alex Caruso potentiellement absent. Parce que oui, côté Thunder, Shai Gilgeous-Alexander ne jouera pas, ni Théo Maledon (entre autres).

Neuf matchs au programme donc dans une nuit NBA bien chargée. Il y en aura pour tout le monde, entre duels d’équipes qui sont dans le mal et rencontres entre formations aussi en feu qu’un Larry Bird sur un concours à trois-points.