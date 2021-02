Le pari NBA du jour : 300€ à gagner en misant sur les Pacers qui enfoncent les Nets

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce mercredi 10 février, on a droit à un joli programme avec pas moins de neuf matchs à se mettre sous la dent. Et qui dit joli programme dit nombreuses opportunités pour se faire plaisir, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport !

01h00 : Wizards (2,90) – Raptors (1,50)

01h30 : Mavericks (1,64) – Hawks (2,50)

02h00 : Nets (1,95) – Pacers (2,05)

02h00 : Grizzlies (1,64) – Hornets (2,50)

02h00 : Wolves (5,90) – Clippers (1,17)

03h00 : Nuggets (1,21) – Cavaliers (5,15)

03h00 : Bulls (2,25) – Pelicans (1,78)

04h00 : Suns (2,70) – Bucks (1,60)

04h00 : Lakers (1,13) – Thunder (7,20)

Le pari qu’on sent bien

Les Pacers gagnent chez les Nets (2,05) : belle petite affiche à l’Est entre deux équipes qui voudront mettre fin à leur mauvaise dynamique actuelle. Les Nets et les Pacers restent sur trois défaites de suite mais on a plus confiance en Indiana ce soir et ce pour plusieurs raisons. Déjà, parce que le collectif est globalement plus solide, particulièrement en défense où un monde sépare les deux formations. Ensuite, Kevin Durant sera une nouvelle absent côté Brooklyn, protocole COVID oblige. Et enfin, les Nets seront en back-to-back après leur défaite à Detroit hier, tandis que les Pacers n’ont pas joué depuis dimanche. La fraîcheur sera donc du côté d’Indiana et Domantas Sabonis risque de faire bien mal dans la raquette.

Le combiné à tenter

Les Pelicans gagnent à Chicago et les Lakers l’emportent contre le Thunder (2,01) : petit combiné classique avec une cote supérieure à 2 au final. On voit les Pelicans – en grande forme en ce moment – remporter une cinquième victoire consécutive à Chicago, les Bulls étant privés de Wendell Carter Jr., Otto Porter Jr. et surtout Lauri Markkanen. Cela s’annonce effectivement compliqué pour des Taureaux qui restent sur six défaites en huit matchs. À ça on ajoute une petite victoire des Lakers, simple formalité sachant que le Thunder sera notamment privé de son meilleur élément Shai Gilgeous-Alexander. Même si Oklahoma City a réussi à poser des problèmes aux champions en titre il y a deux jours et qu’Anthony Davis pourrait à nouveau être absent, la bande à LeBron James va faire le boulot.

Une petite folie pour finir ?

Trae Young marque au moins 30 points contre les Mavericks (2,30) : dans son duel avec Luka Doncic, Trae Young voudra briller, et ce n’est pas la défense des Mavs qui devrait l’arrêter. 30 points à 2,30 ? Le bon plan.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

