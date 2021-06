Le pari NBA du jour : 270€ à gagner en misant sur une victoire des Nets malgré un grand Giannis Antetokounmpo

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce samedi 5 juin, c’est un Nets – Bucks alléchant que nous offre la NBA pour le début officiel des demi-finales de Conférence. Voilà qui nous donne encore une fois une belle opportunité pour se faire plaisir avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport !

01h30 : Nets (1,60) – Bucks (2,65)

Le pari qu’on sent bien

Les Nets remportent le Game 1 contre les Bucks et Giannis Antetokounmpo marque au moins 25 points (1,80) : deux conditions pour le pari du soir. On a décidé de miser sur une victoire des Nets devant leur public, eux qui pourront évidemment s’appuyer sur leur monstre à trois têtes Kevin Durant – James Harden – Kyrie Irving. On aime bien ce que montrent les Bucks sur ces Playoffs 2021 mais il y a trop de puissance offensive à Brooklyn. Cependant, on attend aussi un Giannis Antetokounmpo au taquet. Les Nets n’ont pas grand monde pour véritablement défendre sur le Freak et il devrait pouvoir inscrire 25 points sans trop de difficultés.

Une petite folie pour finir ?

Kevin Durant termine avec au moins 25 points, 7 rebonds et 5 passes (3,30) : si on attend un Giannis performant, on mise aussi sur un Kevin Durant au top de son game. Exceptionnel lors du premier tour contre Boston, KD voudra montrer qui est le patron de l’Est avec une performance bien complète. 25 points, 7 rebonds, 5 passes décisives minimum, on y croit.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

