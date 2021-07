Le pari NBA du jour : 330€ à gagner en misant sur Giannis Antetokounmpo qui envoie les Bucks au paradis

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce mardi 20 juillet, une seule rencontre de Playoffs est au programme, mais pas n’importe laquelle : le Game 6 des Finales NBA entre les Bucks et les Suns, qui représente peut-être le match du titre pour Milwaukee. Voilà qui nous donne encore une fois une belle opportunité pour se faire plaisir avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

03h00 : Bucks (1,56) – Suns (2,80)

Le pari qu’on sent bien

Les Bucks gagnent et Giannis Antetokounmpo marque au moins 30 points (2,20) : c’est peut-être le grand soir pour les Bucks et le Greek Freak. En cas de victoire, Milwaukee est champion NBA, et on peut compter sur Giannis pour donner absolument tout ce qu’il a devant son public. Pas sûr qu’on soit prêt pour la perf’ du double MVP ce soir, qui cartonne sur cette série avec des moyennes de 32 points et 13 rebonds. Les Suns n’ont pas de vraie solution pour l’arrêter, et si en plus Khris Middleton et Jrue Holiday enchaînent après leur grosse prestation du Game 5, Phoenix risque de prendre cher ce soir. Devin Booker, Chris Paul et les autres vont évidemment tout faire pour tenter de rester en vie, mais on a comme l’impression que la saison NBA est sur le point de se conclure à Milwaukee ce mardi. Victoire des Bucks avec un Giannis à au moins 30 pions, la cote est à 2,20, ce qui est plutôt pas mal.

Une petite folie pour finir ?

Devin Booker marque au moins 35 points dans le Game 6 (3,00) : tiens, une petite cote boostée pour ce Game 6. Si vous voulez miser sur un nouveau carton offensif de Devin Booker, qui reste quand même sur deux matchs à 40 pions lors des deux dernières défaites de Phoenix, c’est le moment. La cote passe exceptionnellement de 2,45 à 3 pour un match à 35 points de Book ce soir. Vu à quel point il est chaud, et vu l’urgence de la situation, on se dit que ça peut représenter une bonne opportunité.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

