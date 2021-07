NBA Finals, la preview du Game 6 : le trophée sera dans la salle des Bucks ce soir… avant de partir à Phoenix pour un Game 7 ?

Game 6 de ces Finales NBA 2021, et on est peut-être (déjà) au dernier acte de cette saison. Les Bucks mènent 3-2 et ont une occasion en or d’être titrés ce soir, à la maison, après avoir été menés 2-0. Ça fait beaucoup d’infos, et surtout beaucoup d’obstacles pour Phoenix…

Si les Suns pouvaient se rendre à Milwaukee en pleine confiance après deux matchs, ce voyage vers le Wisconsin n’est pas tout à fait le même qu’il y a quelques jours. Les Bucks viennent de gagner trois rencontres d’affilée, et ont complétement récupéré l’avantage mental sur leur adversaire. Le vent a tourné, et Phoenix se retrouve désormais dos au mur : il faut gagner ce soir pour rester en vie, et s’offrir le droit de disputer un Game 7 dans l’Arizona. Pour cela, il va falloir un très grand Chris Paul. Devin Booker vient d’inscrire deux fois 40 points d’affilée dans des défaites, et même s’il n’est pas parfait, il a largement répondu présent. On a tous loué la saison et les Playoffs du Point God, mais il faut maintenant step-up, et tout donner. 16 ans de carrière se jouent ici. CP3 n’aura peut-être plus jamais l’occasion d’être si proche du but, alors il DOIT être le leader qu’il a été tout au long de la saison. Après un Game 4 complétement raté et un Game 5 où il n’aura pas réellement pesé sur la rencontre, il doit se réveiller. Pour lui, mais aussi pour les autres, car c’est un euphémisme que de dire que le jeu collectif des Suns repose beaucoup sur sa façon de jouer. Mikal Bridges, Cam Johnson, et même Deandre Ayton (qui, comme Paul, a fait de bonnes stats mais sans avoir l’impact attendu au Game 5) ont BESOIN que leur meneur montre l’exemple, en plus de les mettre dans les meilleures conditions.

Côté Bucks, difficile de demander à Giannis et sa bande de faire tellement mieux qu’au Game 5. Après un premier quart-temps désastreux, où les Suns et leur public étaient en feu total, ils ont tout simplement installé une bonne clim pendant au moins deux quart-temps, avec une adresse extraordinaire, une défense intelligente et surtout un Big Three étincelant. Si le « rouleau-compresseur Bucks » se met aussi bien en route ce soir, devant des fans qui attendent depuis un demi-siècle de voir leur équipe soulever le trophée, l’opération remontada des Suns risque d’être extrêmement compliquée. C’est le moment de rentrer dans l’histoire pour Giannis et ses copains, alors la bande du double MVP va absolument tout donner. On est déjà longuement revenus sur l’incroyable performance délivrée par le Big Three des Bucks, mais Milwaukee est également à 48 minutes du titre grâce au hustle incessant de Pat Connaughton, à l’agressivité de P.J. Tucker (qui compte certainement plus de fautes que de points marqués depuis le début des Finales) et à la cohésion de tout un groupe. Ce soir, avec des Suns qui n’ont plus grand-chose à perdre et des Bucks qui ont absolument tout à gagner, on peut assister à un match légendaire, dans une série déjà palpitante.

Aura-t-on droit à un Game 7 en Finales NBA, dans cette confrontation qui est en train de devenir un véritable classique ? Les Bucks vont-ils enfoncer le clou pour s’installer sur le trône de la Grande Ligue ? La legacy de Chris Paul va-t-elle de nouveau prendre un coup ? Tant de questions importantes qui resteront sans réponse jusqu’à cette nuit, à partir de 3h.