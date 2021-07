NBA Finals : les Bucks frappent un grand coup à Phoenix grâce à un Big Three en mode FAT Three, rendez-vous mardi… pour le titre ?

Les Bucks… ne sont… plus qu’à… un match… du titre NBA. Ce Game 5 était incroyable, imprévisible jusqu’à la fin, le Big Three de Milwaukee aura été intouchable, Devin Booker courageux, le mélange parfait pour un cocktail de folie. Allez, on respire un grand coup pour reprendre nos esprits, et on se replonge dans ce Game 5 fabuleux de la première à la dernière seconde.

Alors, comment décrire ce match… Par où commencer ? Pas facile, car ce Game 5 nous aura mis dans tout nos états, et on aura vécu tous les scénarios possibles en 48 minutes. Pour revenir vite fait sur le contexte ? On est à 2-2, les Suns rentrent à la maison après avoir perdu deux matchs de suite. Il fallait réagir, pas le choix. Et quand on voit le début de match, on se dit que Phoenix l’a bien compris. Oui, car leur premier quart est une démonstration de Devin Booker et toute la clique : 21-37, avantage Suns à la fin d’un premier quart-temps où il était difficile de faire plus propre. Pour vous donner une idée ? Jae Crowder : 8 points à 100% au shoot. Ayton ? Exactement pareil. D-Book ? 11 points à seulement 6/9 au shoot, la honte. Bon, après le choc qu’on a vécu, ça fait un peu trop de chiffres on vous le concède. Allez, deux petits derniers pour la route, les Suns ont rentré 11 paniers de suite, terminant le premier quart à 77,8% au shoot. Voilà, voilà, la franchise de l’Arizona est à +16… ça paraît difficile de faire mieux. Et bien… c’était sans compter le sursaut d’orgueil de Jrue Holiday et de ses copains, qui ont bien compris qu’un match est loin d’être terminé au bout de douze minutes de jeu, et on est du coup sur un sursaut d’orgueil à… 43 points en un quart-temps, plutôt pas mal. Et les Bucks auront d’ailleurs réagi dès le début de ce nouveau quart, alors que Giannis est… sur le banc. No Giannis, no problem car Jrue Holiday a sûrement dû aller voir CP3 pour lui sortir le classique hold my beer. Après un Game 4 laborieux en attaque, Jrue avait à cœur de montrer qu’il ne pouvait pas plus mal porter son nom de famille, et qu’il n’était pas venu à Phoenix pour les vacances, haha, trop drôle. Et du coup ça donne 18 points à la mi-temps pour le Jrue, dont quatorze unités dans ce deuxième quart, plus sept passes décisives, un run de Milwaukee qui leur permet de recoller au score et même de repasser devant pendant que le Freak recharge les batteries, et des Daims qui terminent donc cette première période en tête, sur le score de 64 à 61. Vous l’aurez compris, sur cette première mi-temps, ce fut un quart-temps une équipe, et le réveil des hommes de Mike Budenholzer s’annonce alors périlleux pour D-Book and co. Mener à la mi-temps en étant dominé de 16 points à la fin du premier quart ? C’est simple, cette perf n’avait pas été réalisée depuis…. 1957.

The Bucks overcame a 16-point deficit after 1Q to lead at halftime, becoming the 2nd team in Finals history to lead at halftime after trailing by 15+ points after 1Q. The Boston Celtics were the first, doing so in the 1957 Finals vs. the St. Louis Hawks. (@EliasSports) pic.twitter.com/yP0Yr4CUnc — NBA.com/Stats (@nbastats) July 18, 2021

Ok, bon après un début de match en montagnes russes, ça devrait se calmer non, on ne peut pas avoir un match si intense pendant 48 minutes ? Euh… bah si en fait, car au retour des vestiaires, les Bucks déroulent, sous le regard attentif de LeBron James, présent courtside mais en tant que spectateur (ça fait bizarre). Khris Middleton, m’enfin plutôt Khris Middleclown lors du premier quart où il signe un sublime 1/7 au shoot, commence tout doucement à retrouver sa gâchette, s’offrant un joli duel midrange, encore une fois, avec Devin Booker. Et Giannis, qui paraît plutôt discret, continue de scorer, de défendre, d’être omniprésent au rebond, du Giannis quoi, auteur alors de 20 points, enjolivés de 6 rebonds et 6 passes mais entachés par un manque de réussite terrible aux lancers, on y reviendra. Résultat : les Bucks ne donnent pas l’impression d’avoir fait une pause de quinze minutes entre le deuxième et le troisième quart et continuent dsurleur lancée, si bien que les mercenaires (il n’y a pas d’autre mot) du Wisconsin auront inscrit 73 points sur la tête des Suns en deux quart-temps. Et si vous avez l’impression que le match est parti dans tous les sens depuis le début de la rencontre, les deux équipes ont réussi à foutre encore plus le bordel lors de la dernière reprise…

100-90, le score est serré, mais la tendance affichée suite à ces trois rounds est clairement à l’avantage des Bucks. Et pourtant, les Daims auront bien eu du mal à conclure. La principale raison? Devin Booker, qui nous a encore lâché une performance digne de son père spirituel Kobe, avec 40 points à 50% au shoot, 4 rebonds et 3 passes. Et le pire dans tout ça, c’est que ce match de dingue ne nous étonne même plus, car on commence à le connaître, le patron de l’Arizona. Oui, oui, sans aucun doute, c’était lui le patron ce soir, car si CP3 finit avec une très belle ligne de stats (21 points, 11 passes, 2 balles perdues, 9/16 au tir et 3/4 à 3-points), le Point God paraissait absent dans ce match, comme si ses actes n’avaient pas impacté plus que ça, à quelques actions près, comme son lay-up qui ramène les Soleils à un petit point. Du côté des cervidés, quasiment rien à redire, si ce n’est qu’on aurait pu croire à un complet craquage en fin de game, en partie dû aux lacunes du fameux Grec aux lancers. Fin de match serrée, nous sortir un 0/2 aux lancers, c’est risqué ça Giannis ! Heureusement, ce manque d’adresse aurait pu coûter plus cher aux tiens, qui ont bien su gérer, et tu t’es aussi très bien rattrapé. Grosse défense, hustle au rebond offensif (merci les Suns), des clims à répétition de la part de Khris Middleton et Jrue Holiday, bref les Bucks se sont fait peur, mais ont taillé patron pour aller chercher cette win.

Ce qui est sûr, c’est que ce soir, le Big Three de Milwaukee nous a offert son plus beau basket, et c’est sûrement la première fois que les trois sont aussi monstrueux en même temps. Pour vous donner un ordre d’idée, Jrue, Giannis et Khris, c’est… 88 points, 20 rebonds et 24 passes à eux trois sur ce Game 5, et ce soir, c’est d’ailleurs Holiday qui était le patron et ce des deux côtés du terrain. Car cette nuit, le couteau suisse de Mike Budenholzer vient de réaliser le meilleur match de sa carrière, dans le timing en tout cas, avec 27 points, 13 passes, 4 rebonds et 3 interceptions, et c’est surtout lui qui a scellé la victoire des Daims avec une action qui risque de rester dans les annales des Finales NBA : +1 Milwaukee et il reste 20 secondes à jouer, Holiday intercepte la balle des mains de Devin Booker, il part en contre-attaque avec le Freak, s’arrête à la ligne des 3-points et lance une passe alley-oop somptueuse à Giannis qui n’a plus qu’à la claquer. Cerise sur le gâteau : CP3 offre une faute sans réel intérêt aux Daims sur ce panier, Giannis manque (encore) son lancer, mais qui est-ce qui claque la balle pour permettre au Freak d’obtenir le rebond offensif ? Eh oui, encore notre cher Jrue Vacances. Chapeau bas donc au trio des Bucks, qui aura répondu présent au meilleur des moments. Score final : 123 – 119, et les Bucks repartent à la maison en menant 3-2, ce qui leur offre la possibilité de fêter le titre devant les leurs, autant dire qu’ils vont tout faire pour ne pas passer à côté.

27 points – 13 passes – 4 rebonds – 3 interceptions pour Holiday. 29 points – 7 rebonds – 5 passes pour Middleton. 32 points – 9 rebonds – 6 passes pour Giannis. 88 points – 20 rebonds – 24 passes pour le Big 3 des Bucks. MAS-TER-CLASS EN DÉPLACEMENT — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 18, 2021

C’était annoncé, le Game 5 serait un tournant dans la série, et ce sont donc les Bucks qui ont pris les devants. Prochaine étape de ces Finales NBA : Le Game 6 au Fiserv Forum de Milwaukee, mardi soir. Les Suns ne vont pas se laisser faire, mais il faudra une meilleure défense s’ils veulent stopper l’armada du Wisconsin, qui eux ne rêvent que d’une seule chose, soulever le Larry O’Brien Trophy devant leur public.