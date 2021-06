NBA Playoffs 2021 – Preview Nets – Bucks : la chaleur monte, y’a déjà comme un air de Finales à l’Est

Les deux équipes n’avaient pas de temps à perdre et ont franchi le premier tour en lâchant les chevaux. Brooklyn et surtout Milwaukee ont pu bénéficier de quelques jours de repos salvateurs avant d’attaquer une série pop-corn. En parlant d’attaque, prévoyez un parapluie parce que ça risque de tomber de tous les coins puisque l’on parle des deux plus gros brûleurs de ficelles de la Ligue. C’est pour vivre des moments comme ça que l’on adore les Playoffs, vous pouvez envoyer la purée !

Commençons par le début ou plutôt le premier tour. En disposant de Miami en quatre manches sèches, les Bucks n’ont pas fait de détail, témoignant de leur supériorité dans tous les secteurs du jeu. Même les horaires précoces du samedi en tout début d’après-midi n’ont pas réussi à les déstabiliser. Giannis Antetokounmpo n’a même pas eu besoin de trop forcer et Mike Budenholzer a continué de faire tourner comme durant la saison régulière. Au total, Milwaukee aura eu une semaine complète pour reprendre des forces nécessaires avant d’aborder cette nouvelle série qui sera probablement une autre paire de manches. Les Nets eux, n’ont pas trop traîné non plus en se débarrassant d’une équipe de Boston sur le point d’imploser en cinq rounds. Un bon vieux gentleman sweep des familles lors duquel on ne s’est jamais fait de souci pour les disciples de Steve Nash et leur trident offensif inarrêtable. Ils auront eu deux jours de moins pour se faire les ongles en attendant la concurrence et développer leurs automatismes sur NBA 2K mais c’est largement suffisant pour arriver frais comme des gardons au début de ce deuxième tour.

On passe maintenant dans le vif du sujet. Seed 2 contre Seed 3, deuxième meilleure attaque contre la première, un double MVP contre deux MVP : tous les ingrédients pour vivre une série de folie entre deux gros épouvantails à l’Est. Habitués à dominer la saison régulière sans relâche, Milwaukee a mieux géré cette année. Tant pis pour le record des Warriors, le Greek Freak a prolongé parce qu’il veut gagner en Playoffs. Après une saison écourtée par le Heat dans la bulle, les Daims ont appris de leurs erreurs et viennent de prendre leur revanche alors que l’assiette était encore chaude. A part la perte de Donte DiVincenzo pour le reste des Playoffs, leur dynamique est bonne est c’est tant mieux car il y aura du lourd en face. Hum, hum… Riri, Fifi et Loulou, ce sont donc 85,2 points de moyenne par match sur la série contre Boston. Nouveau record en Playoffs évidemment battu et surtout des dizaines d’adversaires soudainement pris de sueurs froide à l’idée de croiser leur chemin un jour. Enfin alignés côte-à-côte sans pépin physique, le Big Three maléfique des Nets paraît quasiment inarrêtable. Le cauchemar des défenses NBA est donc bien réel. Quand KD a changé de céréales et met un peu de temps à régler la mire, le Barbu s’occupe d’enfiler les perles tout en assurant le playmaking. Quand le MVP de Houston digère ses buckets (aux deux sens du terme ici), Uncle Drew enflamme un peu le public avec ses moves dont lui seul a le secret. Ah tiens, et Durantula recommence à mettre des paniers : un CAU-CHEMAR que Milwaukee va donc devoir s’atteler à museler même si ce mot n’est absolument pas approprié ici.

Sans porter de jugement sur Boston, la défense des Bucks a tout de même plus de gueule. Le move de se séparer d’Eric Bledsoe pour récupérer Jrue Holiday pendant la offseason est un sacré upgrade à tous les niveaux. Sauf du point de vue de Kyrie Irving qui va quand même devoir s’employer pour remporter son duel. Plus globalement, c’est justement dans cette capacité à bloquer un peu l’augmentation du score que va se jouer cette série pour laquelle est bien malin celui qui pourra donner un pronostic précis. Il y a ceux qui voient le monstre à trois tête ne faire qu’une bouchée du daim privé de l’un de ses titulaires. Il y a ceux qui pointent du doigt le fait que personne ne peut vraiment défendre sur Giannis Antetokounmpo mis à part KD, qui devrait alors arrêter de se concentrer uniquement sur le scoring. On n’a pas encore parlé du frère de Thanasis mais ça commence à faire beaucoup d’échecs pour lui en Playoffs et il compte bien se hisser tout en haut de la pyramide même avec Brooklyn sur sa route. Enfin, il y a ceux qui prévoient une série disputée, avec une adresse qui fluctue au fil des matchs et des hommes qui se révèlent sur chaque banc plutôt profond de part et d’autre même si celui des Nets est incomparable. Blessé lors du premier tour, Jeff Green est d’ailleurs attendu de retour dans quelques jours. En mai dernier, Milwaukee avait remporté la double confrontation face aux hipsters de Williamsburg au Fiserv Forum. Il n’y avait certes pas James Harden, mais voilà qui peut donner de l’optimisme aux fans des Bucks même s’il faudra aussi aller gagner dans la Grosse Pomme pour espérer filer en finale de Conférence.

C’est presque une finale avant l’heure tellement les deux équipes ont des effectifs taillés pour performer en postseason. L’avantage est forcément aux Nets, avec leur attaque de feu et un banc plus long que les bras de leur adversaire, Giannis. Mais Milwaukee en garde sous la pédale depuis l’opening night au mois de décembre et pourrait enfin nous dévoiler son plein potentiel en essayant de planter la graine du doute dans le crâne de Brooklyn. Sur le papier, cela peut nous donner une série all-time. Du genre de celles qui marquent une carrière dans un sens ou dans l’autre. A voir si elle va marquer positivement celle du Grec ou lui faire regretter son choix de s’installer cinq ans de plus dans le Wisconsin…

LE PROGRAMME DE LA SÉRIE

Game 1 : Nets – Bucks, dans la nuit du samedi 5 juin.

Nets – Bucks, dans la nuit du samedi 5 juin. Game 2 : Nets – Bucks, à déterminer.

Nets – Bucks, à déterminer. Game 3 : Bucks – Nets, à déterminer.

Bucks – Nets, à déterminer. Game 4 : Bucks – Nets, à déterminer.

Bucks – Nets, à déterminer. Game 5* : Nets – Bucks, à déterminer.

Nets – Bucks, à déterminer. Game 6* : Bucks – Nets, à déterminer.

Bucks – Nets, à déterminer. Game 7* : Nets – Bucks, à déterminer.

* : si nécessaire