Donte DiVincenzo forfait pour le reste de la saison : coup dur pour les Bucks, les Playoffs commençaient trop bien

Victime d’une déchirure du ligament de la cheville gauche, Donte DiVincenzo ne rejouera pas des Playoffs. Un énorme coup dur pour Milwaukee qui perd l’un de ses starters au pire moment. Ce début de série contre Miami était trop beau…

Titulaire pour ses 66 matchs de saison régulière et les 3 rencontres de Playoffs, Donte DiVicenzo ne va pas pouvoir accompagner ses coéquipiers plus loin dans ces Playoffs suite à l’annonce du verdict de sa blessure survenue lors du Game 3 face au Heat. Il n’y a pas eu de torsion mais c’est une mauvaise prise d’appui qui l’avait forcé à rejoindre son banc puis les vestiaires. Malheureusement, la radio lui a apporté une bonne et une mauvaise nouvelle : le ligament est rompu et il peut dire au revoir à sa saison. Au moins, il n’aura pas à défendre sur Kyrie, Harden ou KD plus tard dans ces Playoffs. Le 17è choix de la Draft 2018 vivait sa meilleure vie et carburait à 10,4 points, 5,8 rebonds et 3,1 passes de moyenne pour sa première saison en tant que starter indiscutable. Excellent two-way player, il ne se contente plus uniquement de tirer des trois points en catch-and-shoot et il va manquer aux Bucks pour le reste de la série et des Playoffs.

Pour le remplacer, les options ne sont pas nombreuses. Tout le monde n’est pas Brooklyn avec son roster plus long que les bras du Greek Freak. Don Dada Seine Zoo (s/o L’Entourage) formait un beau backcourt avec Jrue Holiday. Jeff Teague pourrait être décalé au poste 2 pour le remplacer afin de permettre à Mike Budenholzer de ne pas toucher à sa second unit. L’ancien Hawk a l’expérience des Playoffs pour lui mais Bryn Forbes pourrait aussi faire le travail, d’autant qu’il a déjà débuté dans le cinq lorsque DDV était à l’infirmerie cette saison. Le produit de Michigan State est en forme et sort même d’une perf à 22 points à 6/9 du parking en 20 minutes lors du Game 2 contre Miami. En tout cas, cela reste un coup dur pour les Bucks qui avaient parfaitement géré leur saison régulière en terminant à la troisième place derrière les Sixers et les Nets. Bud perd donc une cartouche avant même d’affronter les deux équipes les plus blindées de la Conférence Est. Les Bucks pourraient même être tentés d’aligner un big five Holiday – Middleton – Tucker – Antetokounmpo – Lopez sur de courtes séquences même si le chien à trois têtes des Nets risque de n’en faire qu’une bouchée en cas de confrontation au prochain tour. C’est dans des moments pareils qu’on regrette les trades passés et notamment les échanges de D.J. Augustin et Torrey Craig à la trade deadline…

Coup au moral des Bucks qui étaient si bien partis dans ces Playoffs. L’effectif est très bien huilé et coaché et on espère que ça ne les perturbera pas trop, puisqu’ils n’auront pas forcément le temps d’être perturbés en cas de demi-finale face aux Nets.

