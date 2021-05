James Harden et Kevin Durant ont passé une soirée contrastée : 80 pions cumulés et des records all-time… avec une défaite à la clé

Alors qu’ils pourraient déjà être en train de filer vers un sweep autoritaire en envoyant un message fort à toute la Ligue, les Nets ont pris un léger détour en perdant le Game 3 de ce premier tour face à Boston. Pourtant, James Harden et Kevin Durant n’ont pas grand-chose à se reprocher sur ce match.

Il y a des soirs comme ça où vous ne pouvez tout simplement rien faire. Malgré un départ en trombe pour mettre un gros coup derrière la tête des Celtics déjà menés 2 à 0 dans cette série. Malgré un barbu agressif qui n’a presque rien raté. Malgré un KD dans ses standards de l’un des meilleurs joueurs offensifs de tous les temps. Malgré 80 points de ces deux anciens MVP en cumulé. Jayson Tatum était sur une autre planète, compilant 50 pions à lui seul pour ramener Boston à 2-1 dans cette série. Mais les deux vieux compagnons du Thunder désormais à Brooklyn n’ont pas tout perdu cette nuit, chacun marquant l’histoire des Playoffs à sa manière.

Honneur au leader statistique du Game 3 côté Nets, on commence avec James Harden (41 points à 11/18 au tir dont 7/12 du parking, 10 passes et 7 rebonds) et sa belle collection de tirs primés en postseason. De ses premiers Playoffs dans le rôle de sixième homme à OKC à aujourd’hui, en passant par des années de leadership à Houston, The Beard en est déjà à 325 threes au printemps. A 31 ans, il vient ainsi de dépasser le grand Reggie Miller et Manu Ginobili pour s’emparer de la cinquième place de ce classement all-time. Devant lui, seul Ray Allen ne risque plus d’améliorer son score, ce qui rendra donc difficile une percée sur le podium où Stephen Curry paraît complètement intouchable même sans participer aux phases finales depuis deux ans. Un classement dans lequel on retrouve d’ailleurs aussi Kevin Durant, qui devrait vite recoller son coéquipier, si une blessure ne vient pas le faucher avant la fin de cette série contre les Celtics. *Touche du bois*

Congrats to @JHarden13 of the @BrooklynNets for moving up to 5th on the all-time #NBAPlayoffs THREES MADE list! pic.twitter.com/rh6yTrvjPf — NBA (@NBA) May 29, 2021

Deuxième point stat de la nuit, KD (39 points, 9 rebonds et 4 interceptions) se hisse un peu plus haut parmi les géants de l’histoire. Grâce à ses 13 paniers la nuit dernière, il vient de dépasser Elgin Baylor pour devenir le 15è plus grand fouetteur de ficelles des Playoffs. Là encore, s’il conserve sa moyenne de 10 field goals par match tout au long de la postseason et que Brooklyn tient son rang jusqu’en Finales, il aura vite fait d’intégrer le Top 10 de ce ranking. Hakeem Olajuwon a encore quelques semaines pour se préparer mentalement, car ce n’est plus qu’une question de temps. D’ailleurs, on est tous fiers d’observer que notre Tony Parker national figure en bonne place dans ce classement, avec ses 1 613 canastas en carrière au moment le plus important de la saison.

Congrats to @KDTrey5 of the @BrooklynNets for moving up to 15th on the all-time #NBAPlayoffs FIELD GOALS MADE list! pic.twitter.com/qXxsuxdAmj — NBA (@NBA) May 29, 2021

James Harden et Kevin Durant ont perdu à Boston, mais ils continuent de défricher des zones rarement atteintes par l’homme en Playoffs. Et vue la puissance de feu des Nets cette saison, ça n’est probablement que le début.

