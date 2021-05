NBA Top 10 du jour : Tristan Thompson régale le TD Garden et c’est tout Boston qui reprend des couleurs

Dans votre pieu, dans les transports, juste avant d’arriver au boulot et même pendant les Playoffs, retrouvez votre Top 10 du jour concocté par la NBA. Et nous, on rajoute juste un peu d’épice aux commentaires. Let’s go !

#10 : Jayson Tatum renoue avec son instinct de scorer-killer et assassine les Nets d’un tir smooth, pour le plus grand bonheur de la Celtics Nation.

#9 : Au buzzer du premier quart-temps, Julius Randle sort d’un écran comme Klay, catch and shoot, et comme dirait Mike Breen « BAAAAANG ». Un 3-points qui permet aux Knicks d’entamer le 2è quart-temps devant à la marque

#8: Le duo Kawhi-Batum se croit dans le mode bitume de 2K. Petite bounce passe de The Klaw pour Batman. Reverse Dunk du Frenchie pour inscrire des points précieux pour les Clippers.

#7: James Harden a le sens du tempo. Alors que le MVP 2018 se dirige vers le cercle, son instinct d’ ex-gros éblouissant playmaker le fait s’arrêter. Il donne à KD lancé comme un pilier droit à 3 mètres de l’en-but. Et le résultat est quasiment le même puisque Durant envoie un dunk puissant dans le cercle.

#6: Visiblement Capela a pris des cours particuliers avec Mutombo à Atlanta. Car la BAFFE de la nuit est à son actif. Tel un physio en boite de nuit, Capela recale Randle à l’entrée de la discothèque « La Raquette ». Dommage pour lui.

#5 : Randle n’est pas à la fête, mais son coéquipier Derrick Rose, lui, régale. Le MVP 2011 envoie une passe traversant le terrain à Obi Toppin. Rose envoie un caviar pour le frigo, et ça fait plaisir à tous les convives de la Knicks Nation.

#4 : Capela encore à la fête. Et encore un alley-oop ! Cette fois, c’est dans le rôle du dunkeur qu’il est à mettre en avant. Belle action de Trae qui a tout de même la bonne vision mais pour la violence du dunk, préparez vous, car la balle rebondit plus vite sur le sol que la raquette de Benoît Paire de mauvaise humeur !

#3 : Reggie Jackson sort le grand jeu et se croit à Rucker Park dans la peau de Skip to My Lou. Sa bounce pass casse 2 lignes de défense, Reggie Jackson, AKA Xavi.

#2 : Tristan Thompson n’était pas là pour faire dans le détail. Lancé comme un calut, il envoie un énorme put-back dunk. Ne vous étonnez pas si Kevin Durant a mal au dos au prochain match, il s’est pris un camion sur le flanc.

#1 : Les Harlem Globetrotter d’AliExpress sont de sortie. Marcus Smart et Tristan Thompson font le show. Petit behind the back pour le guard et encore un gros dunk de mammouth pour le pivot. Pure régalade en première place du Top 10 !

Pour les images c’est juste en-dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? Allez, à très vite !