Recap de la nuit NBA : orgie de points à Boston, James Harden et Kevin Durant n’ont pas suffi et cette phrase est folle

Trois nouveaux matchs cette nuit et trois belles raisons de vous être levé, pour les plus courageux. Une série de l’Est toujours aussi intense et indécise, un Jayson Tatum qui permet au peuple vert d’y croire encore et des Clippers qui réagissent enfin face à Dallas. Envoyez le récap !

Les matchs de la nuit

Hawks – Knicks : 105-94

Celtics – Nets : 125-119

Mavericks – Clippers : 108-118

Ce qu’il faut retenir

Hawks – Knicks : Atlanta a posé les barbelés à la maison et Trae Young a pu compter sur son coiffeur habituel un collectif imparable autour de lui : 7 joueurs terminent en double digit et un état d’esprit irréprochable en défense. Quand Julius Randle termine à 2/15 au tir et que Nerlens Noel grimace toute la soirée à cause d’une cheville en vrac, même un Derrick Rose en mode Kobe Bryant ne suffit pas pour New York. Ça fait 2-1 et on sent que les Knicks sont sur la corde raide.

Celtics – Nets : on a d’abord cru que Brooklyn était arrivé au TD Garden en rouleau-compresseur, les Nets passant un 19-4 d’entrée. James Harden a été monstrueux de précision et d’agressivité et termine en 41/10/7 avec une place de cinquième meilleur sniper des Playoffs all-time à la clé et KD a fait son match habituel pour cumuler 80 points avec son pote barbu. Mais en face Jayson Tatum a réenclenché le mode play-in. Quand Taco ne veut pas être en vacances, le tarif c’est 50 pions dans la tronche et la défense de Jeff Green a bien manqué à Brooklyn pour le freiner un peu. Big-up à Vavane qui a bien défendu et qui a mis la majorité de ses 17 points en deuxième mi-temps, doigt pointé vers Kemba Walker auteur d’un 3/1000 au tir et warning au sujet de Robert Williams sorti sur blessure en première mi-temps.

Mavericks – Clippers : à 8-0 puis 30-11 pour les Texans, on a commencé à se pincer le nez très fort comme Noël Flantier après une blague nulle pour ne pas rire trop fort de ces Clippers. Finalement on a bien fait puisque PG et Kawhi ont mis 20 tirs de suite pour remettre Los Angeles dans le match. Et puisqu’il vaut toujours mieux être trop seul à deux que trop seul tout seul, les 44 points de Luka Doncic n’ont pas suffit à Dallas pour passer à 3-0. Et si Tyronn Lue avait raison quand il disait que c’est facile de shooter quand on est à l’extérieur ? Non, on déconne.

Le top pick en TTFL : Jayson Tatum

Quelques moments forts de la nuit

Derrick Rose is making his first Playoff start since May 14, 2015, when he started for the Bulls against the Cavs (Game 6 of Eastern Conference Semifinals). @EliasSports https://t.co/LntikkQcF0 — NBA.com/Stats (@nbastats) May 28, 2021

Julius Randle launches from 3-point land to beat the 1st quarter buzzer on ESPN!@nyknicks 31@ATLHawks 29 pic.twitter.com/ooZINqHf5M — NBA (@NBA) May 28, 2021

Trae from the logo!@ATLHawks up 6 in the 2nd quarter on ESPN. #NBAPlayoffs pic.twitter.com/P5aWquU0wd — NBA (@NBA) May 29, 2021

Trae set up Capela in style for 1 of his 10 1st half dimes! 👀#NBAPlayoffs on ESPN pic.twitter.com/pF80gBxJW1 — NBA (@NBA) May 29, 2021

Congrats to @JHarden13 of the @BrooklynNets for moving up to 5th on the all-time #NBAPlayoffs THREES MADE list! pic.twitter.com/rh6yTrvjPf — NBA (@NBA) May 29, 2021

Make it 16 PTS for Tatum with the TOUGH corner trey! #NBAPlayoffs on ABC pic.twitter.com/hhnratLRjl — NBA (@NBA) May 29, 2021

Congrats to @KDTrey5 of the @BrooklynNets for moving up to 15th on the all-time #NBAPlayoffs FIELD GOALS MADE list! pic.twitter.com/qXxsuxdAmj — NBA (@NBA) May 29, 2021

Luka has all 8 PTS to open the game on ESPN! #NBAPlayoffs pic.twitter.com/AjhR72WhDh — NBA (@NBA) May 29, 2021

Marcus Smart save and behind the back dish to Tristan Thompson!@BrooklynNets 66@celtics 72#NBAPlayoffs on ABC pic.twitter.com/uOq2toWDXT — NBA (@NBA) May 29, 2021

Make it a new #NBAPlayoffs career-high 40 PTS for Jayson Tatum!@BrooklynNets 82@celtics 96 4th quarter next on ABC pic.twitter.com/b83igC3vZv — NBA (@NBA) May 29, 2021

BIG 1st half numbers for PG (22 PTS), Kawhi (18 PTS) and Luka (26 PTS) in Game 3!#NBAPlayoffs on ESPN pic.twitter.com/D5iQAYnotY — NBA (@NBA) May 29, 2021

💓 @jaytatum0 and his son Deuce share a moment after dad’s 50-point game! pic.twitter.com/Ytx1i36HhR — NBA (@NBA) May 29, 2021

Kawhi and Luka duel as the @LAClippers (1-2) take Game 3 on the road! #NBAPlayoffs Leonard: 36 PTS, 13-17 FGM

Doncic: 44 PTS, 9 REB, 9 AST Game 4: Sunday at 9:30pm/et on TNT pic.twitter.com/dPOgRZmEUk — NBA (@NBA) May 29, 2021

Le Top 10 : LÀ

Le guide complet des Playoffs mis à jour tous les matins : ICI

Le point sur les séries

Bucks – Heat : 3-0

Nets – Celtics : 2-0

Sixers – Wizards : 2-0

Knicks – Hawks : 1-1

Clippers – Mavericks : 0-2

Nuggets – Blazers : 2-1

Suns – Lakers : 1-2

Jazz – Grizzlies : 1-1

Le programme du soir