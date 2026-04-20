De retour en Playoffs pour la première fois depuis 2019, les San Antonio Spurs ont décidé de marquer le coup : ambiance Fiesta à l’intérieur du Frost Bank Center, 19 000 supporters au taquet du début à la fin, pour un rendu absolument exceptionnel.

Assez discuté, les images parlent plus que les mots (à faire défiler) :

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Absolute scenes as Wemby and the Spurs are introduced for the first playoff game in this building since 2019 pic.twitter.com/mAvbULLbOv

— Silver & Black Coffee Hour (@SlvrBlkCoffeeHr) April 20, 2026

In all my years of coming to Spurs games, I’ve never seen anything like this. pic.twitter.com/bFBPyKsflD

— Tyler Glasscock (@TylerGlasscock_) April 20, 2026

« Depuis toutes ces années que je vais voir les matchs des Spurs, je n’ai jamais vu ça. » – Tyler Glasscock, fan et reporter des Spurs

On avait déjà eu un magnifique aperçu en saison régulière, avec Victor Wembanyama dans le rôle d’ambianceur et ses Spurs Jackals (le groupe d’ultras qu’il a créé) pour mettre le feu. Mais cette nuit, on est clairement entrés dans une nouvelle dimension à San Antonio.

Cela faisait sept ans que les fans des Spurs n’avaient plus goûté à l’ambiance des Playoffs, eux qui rêvent de retrouver l’ivresse des titres NBA remportés entre 1999 et 2014. Avec une régulière à 62 victoires, une deuxième place à l’Ouest et une superstar générationnelle comme Wemby pour montrer la voie, on comprend l’énorme excitation des fans texans. Excitation que Victor a clairement ressentie depuis le parquet.

🎙️ Victor Wembanyama sur la folle ambiance à San Antonio cette nuit :

« C’est génial de voir autant de gens porter leur t-shirt. Les supporters étaient prêts. Je n’ai jamais vu cette salle aussi enthousiaste. »pic.twitter.com/GHfwGAH88z

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 20, 2026

Vivement la suite !

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