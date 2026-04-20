Les notes de Spurs – Blazers : Victor Wembanyama, major de promotion

À événement exceptionnel, dispositif exceptionnel. Pour les débuts de Victor Wembanyama en Playoffs, les notes de la rédaction de TrashTalk sont de retour. Alors qui s’est illustré dans ce Game 1 de Spurs – Blazers et qui est passé à côté ?

# San Antonio Spurs

De’Aaron Fox (5) : Une adresse en berne, mais le renard sait arriver à destination. Qu’importe le nombre de changements de rythme ou les à-coups en transition, l’important pour lui est d’être un vrai métronome (à ne pas confondre avec le livre de Lorant Deutsch).

Stephon Castle (7) : Quand lors de ton premier match de Playoffs, tu es défendu par Jrue Holiday et tu es quand même l’un des meilleurs joueurs sur le parquet, tu es une future superstar. Le château texan n’a rien à envier à ceux de la Loire, les adversaires peuvent baisser les pont-levis.

Harrison Barnes (3) : Dans cette équipe de jeunes loups, il a le rôle de vétéran apaisant. Attention tout de même à ne pas être trop discret, car une séance de relaxation peut vite tourner à la sieste et lors de ce match, plus que jamais, la ligne entre les deux était fine.

Devin Vassell (6) : Son énorme passage dans le troisième quart-temps a remis en selle une équipe qui commençait à sérieusement cravacher. Il a enchaîné les bombes pour saboter les espoirs adverses. Essentiel à son équipe si elle souhaite franchir les obstacles à venir.

Victor Wembanyama (8) : Record du nombre de points marqués par un joueur des Spurs lors de son premier match en Playoffs dans la poche. Est-ce que quelqu’un est surpris ? L’Alien débarque pour marquer au fer rouge l’histoire et les postérieurs de ses adversaires directes. Selon certaines sources, Donovan Clingan aurait déjà demandé un arrêt de travail.

Petite douche pour Donovan Clingan 💀 pic.twitter.com/b5d0mW9YpX

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 20, 2026

Keldon Johnson (3) : Un seul tir rentré, mais c’est un énorme buzzer à la fin du premier quart-temps et la célébration pour aller avec. Quand on se rate, il faut savoir le faire avec style, l’ailier l’a compris et nous a pas offert un match, mais une leçon de vie.

Julian Champagnie (5) : Un volume de tir moins élevé que d’habitude, mais une bonne réussite (6 points à 2/3 au tir). Une Champagnie Shower courte et efficace sauf qu’après avoir essayé une flûte, difficile d’être privé de magnum.

Luke Kornet (7) : Le complément du French Vanilla a rappelé cette nuit pourquoi cette épice divine était le meilleur parfum de glace au monde. Si vous appréciez celles à la pistache ou au chocolat, n’hésitez pas à contacter un vétérinaire : vous possédez un palais de doberman.

Carter Bryant (non-noté) : Trois minutes qui nous ont donné un joli sourire, soit la version humaine d’un brossage de dents.

Kelly Olynyk (35) : Comme son âge aujourd’hui et le nombre de costumes qu’il semble avoir acheté à ses coéquipiers pour arriver tout beaux en Playoffs. Et pourtant, s’il y a bien un rôle qu’on ne lui aurait pas donné sur le papier, c’est bien styliste (avec tout le respect).

# Portland Trail Blazers

Scoot Henderson (6) : Même après un bon match, difficile de ne pas se dire, avec le recul, que de le comparer avec Victor Wembanyama revenait à opposer un sandwich triangle anchois-cornichon à un menu triplement étoilé. Scoot un jour, Scoot trop court.

Jrue Holiday (6) : OH JRUUUE ! Passer du titre NBA à Boston à marquer 9 points à Portland. TU EN PENSES QUOI DE TA CARRIÈRE ?

Deni Avdija (7) : L’ailier a accouché d’un match en deux temps. Très visible au début, beaucoup moins à la fin. L’exact inverse d’un Deni de grossesse.

Toumani Camara (3) : Un shoot à 3-points rapide et c’était bien son seul hit de la soirée. Dans ce match, il a quand même mis tout son coeur, son corps et sa soul, mais a trop rapidement disparu : Toumani K-Maro

Donovan Clingan (2) : « Il a progressé ». « C’est un énorme rebondeur ». « Un vrai premier test pour Victor Wembanyama »… Le Duc du Chesnay pourrait reprendre les paroles de celui de Boulogne : « on dit partout que t’es une terreur, chez nous on te trouve super sympa ».

Shaedon Sharpe (5) : Comme le nombre d’années qui se sont écoulées depuis qu’on a entendu pour la première fois à quel point il était talentueux. Résultat, en 2026, on en est encore au même point. Le Gaël Kakuta de la NBA !

Jerami Grant (1) : L’auteur de cet article a dû vérifier plusieurs fois que l’ailier-fort avait bien participé au match et la réponse est oui, près de 20 minutes. Une performance transparente qui inspire une métaphore. Dans Fast & Furious, il aurait joué le pare-brise.

Robert Williams III (6) : Il est surnommé Time Lord (soit maître du temps), mais s’il possédait vraiment ce pouvoir, il avancerait de quelques années pour oublier ce que Victor Wembanyama et Luke Kornet lui ont fait vivre en défense cette nuit. Bon match de l’autre côté du parquet néanmoins.

Matisse Thybulle (0) : 15 minutes sur le parquet, un bon footing et pas le moindre panier réussi. Une p’tite bulle pour Thybulle.