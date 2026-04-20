Victor Wembanyama (35 points) brille pour sa première en Playoffs !

Les débuts de Victor Wembanyama en Playoffs étaient extrêmement attendus dans le monde de la NBA. L’Alien n’a pas déçu avec 35 points, le plus gros total jamais inscrit par un joueur des San Antonio Spurs lors de sa première en post season.

Victor Wembanyama et les autres joueurs des San Antonio Spurs sont arrivés en tenue de gala. Des costumes offerts par Kelly Olynyk comme porteurs d’un message ; ils venaient pour en mettre plein la vue à un Frost Bank Center magnifique.

C’EST L’HEURE. pic.twitter.com/IQRgGOk9wr

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Porté par cette ambiance de Playoffs, le pivot n’a pas mis bien longtemps à rentrer dans son match. 21 points en première mi-temps pour prouver – même si personne n’en doutait – que ce nouveau niveau ne lui faisait pas peur. Quelques drives pour se rassurer avant de gagner en ambition et d’allier contre-attaques chaloupées et tirs dans le corner déséquilibrés.

Mesdames et messieurs ?

Voici les highlights du 1er match de Playoffs en carrière de Victor Wembanyama (35 points). pic.twitter.com/QpKCdQmj13

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Petite retombée dans le troisième quart-temps pour mieux repartir de l’avant dans le dernier. Victor Wembanyama inscrit 14 nouveaux points en massacrant Donovan Clingan à l’intérieur et offre définitivement le succès à son équipe (111-98). Le tout en battant un record, car sinon ce ne serait pas marrant : jamais un joueur des Spurs n’avait été aussi productif au scoring lors de son premier match de Playoffs.

La ligne de stats complète de l’Alien : 35 points, 5 rebonds, 2 contres et 1 passe décisive à 13/21 au tir dont 5/6 à 3-points et 4/5 aux lancers-francs. Le tout en seulement 33 minutes sur le parquet… difficile de faire plus propre !

🇫🇷 VICTOR WEMBANYAMA POUR SON 1ER MATCH EN PLAYOFFS NBA :

🔸35 POINTS

🔸5 rebonds, 1 passe, 2 contres

🔸13/21 au tir, 5/6 à 3-points (!)

Match ÉNORME de l’Alien qui a été monstrueux en 1ere mi-temps. Il a aussi eu un gros run dans le 4e QT.

Playoffs, pression ? Pas un… pic.twitter.com/p8vrbS0U1F

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Sans forcer son talent, Victor Wembanyama s’est distingué et a offert une marge confortable à son équipe. Playoffs ou pas, la différence ne se ressent pas pour le prince du Chesnay-Rocquencourt. Lui et son équipe mènent 1-0 face aux Blazers après une entrée par la grande porte !